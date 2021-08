Oroscopo di oggi, 11 agosto 2021: Cancro, meglio di così non potrebbe andare

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 11 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

I nuovi progetti sono pronti per il varo. ma anche a costo di apparire pignoli, riguardate i dettagli, spesso sono questi a fare la differenza.

Toro. 21/4 – 20/5

Una buona stella vi sostiene nel lavoro e nel settore economico. Soddisfazioni e consensi promettono di rendervi sereni e appagati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sotto il tiro della Luna in Vergine, non vi rimane facile organizzarvi. Fortunatamente qualcuno vi dà generosamente una mano, togliendovi dallo stallo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna in Vergine che appiana gentilmente i contrasti, offrendovi un punto di vista differente.

Leone. 23/7 – 23/8

Forse oggi vi forniranno degli spunti per riflettere su quanto in passato avete regalato senza tenere niente per voi: non è egoismo, ma sopravvivenza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla Luna nel segno, avete i numeri per vincere qualunque sfida. A condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se il vostro stato d’animo è fluttuante, sarete tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andateci piano, è rischioso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna in Vergine e Plutone in Capricorno: la configurazione ideale per guadagnarvi la stima dei colleghi, avanzare richieste, inoltrare proposte.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dovrete fronteggiare qualche imprevisto o adattarvi a nuove esigenze pratiche, e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con il favore della Luna, risolvete molti problemi. Complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà.

Acquario. 21/1 – 19/2

C’è una matassa da sbrogliare, più che altro con voi stessi? Una voce interiore vi guiderà. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può.

Pesci. 20/2 – 20/3

Impossibile non arrendersi dolcemente all’amore, quando tutto congiura per farvi perdere la testa. L’esperienza del passato diventa una risorsa.

