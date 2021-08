Oroscopo della settimana, un dispettosissimo Mercurio movimenta tutti i segni: le previsioni

Un dispettosissimo Mercurio movimenta tutta la ruota zodiacale: chi parla troppo, chi troppo poco, chi si stende al Sole e chi non ne vuole sapere di fare le solite cose…

Ariete

Con il Sole e Mercurio in quinta casa sciogliersi alle passioni estive che ci riportano ad un sapore di giovinezza che riaccende di luce vacanziera la memoria del cuore sarà facile, ma da mercoledì spostandosi proprio Mercurio si innescheranno una serie di processi chiarificatori e risolutivi che vi obbligheranno a discutere e chiarire qualcosa con qualche referente con cui probabilmente ci sono dei sospesi, mentre il week end torna ludico con amici da vedere ed un posto speciale in cui vivere l’ amore che piano piano sta facendovi rinascere…

Toro

I processi che avete innescato sembrano darvi la giusta energia per mantenere ferma la vostra volontà, il cielo si configura deciso per voi che non ammettete disagi e fastidi nella vostra vita e nella vostra storia fatta di contemporaneità e di momenti felici da vivere estemporaneamente, il vostro piano di relazione sociale prevede una condizione di assoluta riservatezza, solo piacevolezze ammesse e niente logorrea, siete stanchi ed avete promesso a voi stessi che niente saprà più perturbare la vostra realtà, le condizioni di felicità che vi aspettano deriveranno proprio da questa efficace preparazione che state compiendo, bravi non fatevi distrarre mentre create il capolavoro della vostra vita…

Gemelli

Da mercoledì il vostro dispettoso Mercurio si porrà in aspetto di quadratura con Venere e Marte contro di voi, il chè decreterà uno stato di cose molto impegnativo, potreste sentire l’ obbligo di creare sempre più comfort per voi e per la vostra famiglia, sentire che avete l’ esigenza di ascoltare e sentirvi ascoltati, molti di voi verranno a sapere qualcosa che potrebbe destabilizzare l’ andamento di un rapporto, ma non tirate subito conclusioni che sarà meglio verificare con i diretti interessati, un Giove altrettanto ballerino vi farà sentire voglia di evadere, in amore potreste sentirvi dire dal partner che non vi sentite concentrati, ma è un periodo talmente complesso e contraddittorio che non stupirà da parte vostra qualche incoerenza, cercate di affrontare tutto in maniera serena…

Cancro

Fastidiosissimo Mercurio anche per voi, che vi mette dubbi o incertezze che sentirete l’ esigenza di verificare, non vi fidate di chiacchiere di persone che non stimate, rischiate solo di confondervi, la configurazione nel cielo vi fa avere dei dubbi su come gli altri vi vedono e come i vostri sentimenti sono interpretati, non mettevi per forza nelle condizioni di dover constatare tutto, magari cercando sui social o facendo in modo di confidarvi con le persone sbagliate, state calmi questa settimana fatela trascorrere, vedrete che tutto si sistemerà la prossima in cui avrete le conferme a qualsiasi domanda , anche a quelle che non vi siete posti, mentre la vostra voglia di comunicare aumenterà cercate solo di fare del vostro meglio per trovare l’ interlocutore più discreto ed affidabile…

Leone

Il novilunio che si è formato nei vostri gradi vi ha sicuramente portato fortuna e chiarezza, e piena presa di coscienza, e adesso?! …non vi stupite se gli astri determineranno una pausa o semplicemente un godimento languido di un dolce far niente in cui non vi serve affatto elucubrare in nessuna direzione, prendetela come una pausa ferragostana in fondo siete stati proprio voi ultimamente a manifestare la volontà di stare un po’ più defilati e con meno “folla” intorno, eccovi accontentati, il cielo non mancherà di stupirvi e di darvi maggiori input più in là, vi aspetta infatti prossimamente una fase di progettazione importantissima delle vostre vite…

Vergine

Un affollamento planetario davvero movimentato da mercoledì in poi nei vostri gradi, certo ogni tanto un po’ di dinamismo proprio per voi che siete tra i più calmi dello zodiaco non guasta, ma questo turbinio di pianeti potrebbe rendervi alquanto instabili e desiderosi di compiere delle “ variatio “ nelle vostre vite che potrebbero lasciare di stucco le persone che avete intorno, il cielo vi rende assolutamente più smaniosi e a volte tesi, pieni di entusiasmo ed allo stesso tempo riluttanti nei confronti delle solite cose, va bene desiderare di cambiare, ma non è un buon motivo per fare fuori una serie di cose importanti della vostra vita, le vostre vicissitudini si colorano di novità e qualche comunicazione un po’ al limite…state semplicemente attenti agli interlocutori, potreste correre il rischio di fare rimanere male qualcuno per parole riportate o male interpretate…

Bilancia

Nell’attesa che la bella Venere ritorni ad essere vostra complice le avvisaglie di un qualche movimento che tradisce l’ evoluzione delle cose che vi riguardano si manifesta, ecco che mentre ancora guardinghi e circospetti vi apprestate ad analizzare i giorni appena trascorsi con il partner, ecco che da mercoledì arrivano le risposte e la passione sembra tirare fuori un lato emotivo e romantico, e darvi la certezza che in fondo avete scelto ciò che vi fa stare bene, mentre il week end vi renderà protagonisti di un progetto per il futuro di cui parlerete largamente con il partner, riceverete inoltre il parere su di voi da parte di qualcuno che stima le vostre capacità…

Scorpione

Il vostro cielo sembra finalmente sorridervi, infatti si preparano dei bei momenti puramente estivi all’ insegna della spensieratezza e della gioia, amicizie nuove, nuovi rapporti e nuove avventure, anche sentimentali, qualcuno infatti sta già manifestando interesse per voi, ed anche se non siete pienamente convinti le stelle vi suggeriscono di farvi sorprendere non chiudendo a priori nessuna porta, un po' di tensione di sottofondo rimane, siete emotivamente nelle condizioni di chi aspetta un futuro di risposte e di certezze, sospendendo un po’ il presente e rimanendo un po’ nel passato, evolvete questo atteggiamento e producete effetti subitanei che migliorano tantissimo la vostra vita!

Sagittario

I movimenti di Mercurio parlano chiaro, dopo l’ influsso della Luna che vi ha dato un momento di visibilità generale e di socialità, sarà proprio il pianeta del Dio dai piedi alati ad obbligarvi a riflettere intorno alle vostre relazioni e la maniera di comunicare in generale, in maniera tale da non rendere effimere l’ effetto della Luna, paventate in fondo di tornare a sentirvi inascoltati e posteggiati, mentre le vostre realtà avrebbero bisogno di ricreare una nuova realtà fatta di interazioni e lavoro che abbia una maggiore sicurezza e lucidità, i vostri confini sembrano allargati, quindi spostatevi più in la e misurate in amore e nel sociale nuovi orizzonti…

Capricorno

Era da tempo che non vi concedevate un’ estate rilassata e piena di fluidità, senza rovellare su pause o problemi di lavoro, senza chiedervi se vi sentite in colpa di momenti felici, sembrate guariti dal vostro imperante razionalismo che vi obbliga a rinunciare a qualcosa sempre, eccovi dunque servita una fase estiva spensierata e senza problemi, supportata benissimo da pianeti in Vergine che con i loro trigono vi regaleranno un periodo armonico, godetevi dunque affetti passione e comunicazione, il vostro cielo ve lo consente e vi mette davanti la possibilità per un po’ di non pensare a nulla fuorchè la vostra felicità, intanto novità interessanti vi aiuteranno a capire che più difenderete la vostra bolla di sicurezza, meno incorrerete nelle piccole intemperanze delle persone che amate ma che magari non sono armoniche come voi in questo momento!

Acquario

Finalmente i pianeti si fanno clementi e da mercoledì sparisce quella tensione di sottofondo che non vi permetteva di comunicare con la vostra solita agilità, è finalmente tempo di relax anche per voi che non smettete mai di pensare e di essere iper vigili rispetto al circostante, a farvi da scudo poderoso saranno Giove e Saturno congiunti e fusi che vi renderanno inattaccabili e vi faranno sentire in un mondo ideale di calma e di serenità che avete promesso a voi stessi nessuno mai avrà il potere di intaccare, è tempo di gioire dell’ amore e della passione che sembra un tripudio per adesso, e per voi non fa mai troppo caldo…vi potrà capitare, a causa di un Mercurio fastidioso, di sentirvi assaltati ancora da domande e dubbi di persone che vi chiedono spiegazioni…non amate per natura darne, ma avete la libertà di chiarire o di lasciare tutto com’è!

Pesci

Il dispettoso Mercurio si porrà in regime di opposizione assieme a Marte e Venere, non vi faciliterà le cose in quest’ estate movimentata che rischia di essere fastidiosamente in ritardo o di farvi cambiare all’ ultimo momento i piani, non scoraggiatevi e datevi da fare, vedrete che affrontando le cose con calma ed un problema alla volta riuscirete a venirne a capo, il vostro cielo non manca però di essere romantico e rocambolesco, ci saranno nuove e fulminee attrazioni per voi, e vi sentirete di potere gestire le vostre vicissitudini in maniera misteriosa e scevra dalle solite aspettative di stabilità affettiva intorno alle quali avete ormai chiaro che non è il momento per innescarle, mercurio inoltre vi ricorda che forse a livello burocratico c’è qualcosa in sospeso che va attenzionato…

