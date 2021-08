Oroscopo di domani, 9 agosto 2021: lunedì con il Capricorno protagonista

L'oroscopo di Barbanera di domani, 9 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Complice la Luna in Leone alleata di Mercurio, siete dotati di una formidabile energia e determinazione che vi fa superare qualsiasi ostacolo.

Toro. 21/4 – 20/5

Oggi che la Luna vi guarda di traverso, è logico che i doveri quotidiani vi costino fatica e che gli altri, invece di darvi una mano, vi ostacolino.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nel lavoro, studiate con attenzione la situazione: individuerete le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente attuabili.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se avete intenzione di fare acquisti, magari per la casa o per l’attività, non è questo un momento propriamente favorevole per mettervi in moto.

Leone. 23/7 – 23/8

Nelle mansioni di routine procedete, più complessa invece la concretizzazione immediata degli obiettivi. Sconsigliati i colpi di testa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il lavoro procede spedito, anzi di più, assume un ritmo accelerato. I liberi professionisti fanno passi avanti, hanno la stima di chi conta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Inviti e sorprese allieteranno questo lunedì. Vitalità, entusiasmo, comunicativa. Clima ideale per dare sfogo alla voglia di mondanità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete sorretti dalla forza della volontà, nonostante la Luna e le circostanze vi remino contro. Ragionare con calma produce buoni risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nella carriera, in amore e in società. Incisività, mordente, persuasione e tenacia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Strappati con forza alle strane “ruminazioni” mattutine, dal pomeriggio diventate i protagonisti attivi odierni. Sfoggiate un piglio vincente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tenetevi alla larga dagli eccessi e dalle chiacchiere: non vale la pena di intestardirsi su questioni di principio. Concentratevi sulle vostre mete.

Pesci. 20/2 – 20/3

Correggete la tabella di marcia, e date seguito ai progetti professionali o a nuovi interessi oggi che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa.

© Riproduzione riservata