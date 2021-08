Oroscopo di domani, 4 agosto 2021: emozioni e sorprese per i Gemelli, l'entusiasmo dell'Acquario

L'oroscopo di Barbanera di domani, 4 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Gemelli preannuncia entusiasmo e vivacità. Contatti e nuove alleanze potrebbero felicemente sostenere progetti e iniziative.

Toro. 21/4 – 20/5

I transiti in atto indicano una fase propizia per rinnovare l’arredamento o rendere più confortevole la casa. Tempo di rinnovare anche le abitudini.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mettete all’angolo la malinconia e preparatevi a vivere grandi emozioni e sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l’umore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avrete le antenne drizzate e pronte a captare sentimenti, pensieri e stati emotivi altrui, quasi per magia. Fatene buon uso per le vostre relazioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Disposizione d’animo gioiosa e leggera. Riscontri significativi in società. Gli affari, nel mirino di Urano, vanno gestiti con calma e con mano sicura.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna acuisce un po’ troppo la sensibilità e anche la reattività. È comunque la giornata ideale per scrivere, leggere o semplicemente poltrire.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mostrando con orgoglio le vostre qualità, diplomazia e flessibilità, non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Curate maggiormente i rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici possibile per non suscitare gelosie e rivalità inutili.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna dall’altra parte del cielo vi suggerisce di guardare la realtà, non alla luce delle vostre sensazioni, ma con la massima lucida obiettività.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella carriera state in campana: qualcosa non gira nel solito modo o forse siete distratti, troppo svagati. Una buona occasione per fare ordine.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mercoledì in ottimismo e allegria. Nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. Negli affari danzate un minuetto con cambi repentini di passo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgete al piacere di stupire gettando ombre sulla vostra immagine.

