Oroscopo di domani, 3 agosto 2021: per i Gemelli giornata accattivante, novità per la Bilancia

L'oroscopo di Barbanera di domani, 3 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Realizzazione personale che arriva attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano, ma per i vostri gusti si fanno troppi pettegolezzi.

Toro. 21/4 – 20/5

Via libera alle situazioni che spezzano la routine, ma state attenti: modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare squilibri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata accattivante che mette in luce la vostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza al top. Conoscenze interessanti da coltivare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un guadagno extra si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e per l’attività. Ma il lavoro si rivela molto produttivo, potrete compensare.

Leone. 23/7 – 23/8

Gratificati su tutti i fronti: personale, sociale, economico. Eppure qualcosa vi pesa, forse l’ambizione vi toglie il gusto delle piccole cose.

Vergine. 24/8 – 22/9

Chiarite le ambiguità nei rapporti con i colleghi, prima che qualcuno tenti di giocarvi qualche tiro mancino, ma fatelo con la dovuta diplomazia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Fermenti prodotti da una bella novità: una nuova storia, un breve viaggio, l’arrivo di una notizia vi renderanno espansivi. Attirerete gli sguardi altrui.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Studiate una strategia per cavarvi d’impaccio, se doveste trovarvi ad avere a che fare con persone che a naso non vi ispirano affatto fiducia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dall’amore alla carriera, alle finanze abbondano imprevisti, mentre le campane dello shopping suonano a distesa inducendovi in pericolosa tentazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Martedì zeppo di sorprese per quanto riguarda gli affetti. Imperativo: non prestate orecchio ai pettegolezzi, ascoltate solo la voce del cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una ventata di brio, grazie alla Luna in Gemelli. Grandi privilegiate le relazioni e la creatività. Facce nuove accendono la vostra curiosità.

Pesci. 20/2 – 20/3

La voglia di darvela a gambe per schivare i confronti vi mettono in contrasto con la famiglia, facendovi perdere anche mordente sul lavoro.

