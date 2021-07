Oroscopo di domani, 2 agosto 2021: giornata piena di sorprese per l'Ariete

L'oroscopo di Barbanera di domani, 2 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darvi una mano interviene la Luna, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data.

Toro. 21/4 – 20/5

Focalizzate l’attenzione sui rapporti interpersonali: sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se la quotidianità vi va stretta, fatevi trascinare dagli amici in un’iniziativa divertente, stando comunque bene accorti per non mettervi nei guai.

Cancro. 22/6 – 22/7

Coltivate i pensieri positivi, regalatevi un bell’oggetto, qualcosa che desiderate da tempo, o magari allargate gli orizzonti praticando qualche hobby.

Leone. 23/7 – 23/8

Il Sole brilla alto nel vostro segno, l’immagine può fare altrettanto, integrando le zone d’ombra le quali non sottraggono, ma aggiungono fascino.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un senso di insoddisfazione alimenta voglie di evasione. Di opportunità ne troverete a iosa, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se siete oberati di lavoro, prendetevi una pausa. Qualche ora a contatto con la natura darà alla mente quel respiro di cui ha bisogno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli alti e bassi dell’umore potranno condizionare l’andamento e lo spirito odierno. La Luna fa prevedere aria inquieta e disordine nelle tentazioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, a recuperare forza ed energia.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna spezza una lancia a favore della comunicazione. Qualunque sia la matassa che avete da sbrogliare, parlarne è la strategia migliore.

Pesci. 20/2 – 20/3

I rapporti con i familiari stridono, ma la determinazione vi aiuta a vincere eventuali battaglie. Finanze in affanno, limitate le spese inutili.

