Oroscopo di oggi, 1 agosto 2021: momento d'oro per la Vergine, la Bilancia si gode il riposo

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 1 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Anonima la giornata che vi vorrebbe far spendere e spandere o, in alternativa a mo’ di compensazione, saccheggiare frigo e dispensa.

Toro. 21/4 – 20/5

Malumore dichiarato. Anche se oggi è festa, in azienda o in casa, a causa di un’emergenza, vi tocca rimboccarvi le maniche e lavorare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un’atmosfera poco stimolante, con la Luna alle vostre spalle che vi sottrae entusiasmo. Il solito ambiente, i soliti amici: un film noioso già visto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Congiunta a Urano, la Luna in Toro associa l’intuito alla razionalità, trasformandovi in un punto di riferimento per chi vi sta intorno.

Leone. 23/7 – 23/8

Sole e Mercurio ai ferri corti con Saturno in Acquario. La famiglia vi pressa: il rituale pranzo tutti insieme appassionatamente è... pesante.

Vergine. 24/8 – 22/9

Momento davvero eccezionale, sotto lo sguardo benevolo della Luna. Come domenica comanda, niente lavoro, solo natura, riposo, coccole e famiglia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Primo giorno di ferie o comunque giornata di riposo, all’insegna della totale libertà. Orari e regole adattati alle vostre esigenze più profonde.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Atmosfera di fuoco sotto il tiro di Luna e Urano, che vi inclinano alternativamente alla pigrizia e all’iperattività. L’equilibrio è nel mezzo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potreste approfittare di questo periodo per modificare positivamente lo stile di vita, specie se da molto non vi concedete pause di relax.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Bella giornata con Luna, Urano e Nettuno che sfilano per voi parati a festa. Coccolati dalla buona sorte, sorridete e, meraviglia, gli altri vi sorridono.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio starvi a un miglio di distanza, oggi che per esigenze “superiori” vi tocca indossare il costume da supereroi e andare a lavorare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata tranquilla lontano dai clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scoprite o riscoprite il piacere delle amicizie, vecchie o nuove.

