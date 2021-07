Oroscopo di oggi, 31 luglio 2021: sabato di serenità per la Vergine, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 31 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il weekend appena iniziato vi consente di rallentare il ritmo, in modo da godervi alcune ore piacevoli in compagnia delle persone che amate.

Toro. 21/4 – 20/5

Il vostro sabato potrebbe essere più pesante del previsto, e la ricerca di armonia con voi stessi e con gli altri vi porterà via molto tempo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi servono brevi pause in solitudine, per meditare e concentrarvi sugli obiettivi già raggiunti questo mese, così da pianificarne poi di nuovi.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’entusiasmo, amplificato dalla Luna nel concreto Toro, aumenta, specialmente se avete già ben delineata all’orizzonte una lauta ricompensa.

Leone. 23/7 – 23/8

Attenti a una possibile défaillance, per via della quadratura Luna-Mercurio. Il nervosismo sale alle stelle, se qualcuno vi critica apertamente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Questa giornata sarà colorata di rosa dal trigono lunare con Venere. Vivrete dei momenti di serenità e di armonia insieme ai vostri amati familiari.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Piccoli timori da superare senza farvi impensierire troppo. Forse si tratta semplicemente di avere più fiducia in voi stessi e nient’altro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi occorrerebbe molta più pazienza di quanta ne avete. Purtroppo l’opposizione della Luna nel lento Toro non velocizza per niente i tempi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’arrivo del fine settimana fa proprio al caso vostro, dato che avreste bisogno di un po’ di riposo. Le energie ogni tanto vanno ricaricate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna in Toro, andrete sempre sul sicuro, senza sorprese eclatanti, ma anche senza correre rischi eccessivi e potenzialmente deleteri.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sarete soggetti ad alcune limitazioni o ad avversità, per colpa della quadratura lunare con Saturno, e per questo dovrete faticare il doppio.

2

Non vi fate impensierire da chi non la pensa come voi, e, tranquillizzati dalla Luna in sestile al vostro segno, lasciate correre.

