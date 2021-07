Oroscopo di domani, 29 luglio 2021: un ostacolo diventa un vantaggio per la Bilancia

L'oroscopo di Barbanera di domani, 29 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Irrequieti? Ci penserà il sestile lunare con Saturno, a calmare i bollenti spiriti e a mettervi a vostro agio anche nella responsabilità.

Toro. 21/4 – 20/5

Le energie migliorano a poco a poco e non vi affaticherete più come prima. Siete pronti per dare una mano anche a chi in questo momento è in difficoltà.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un ritocco al look, e non vi mancherà nulla per attirare sguardi indiscreti, sempre che siate alla ricerca di qualcosa, o meglio, di qualcuno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vorreste passare qualche ora in completo relax, ma vi toccherà occuparvi di una scadenza: per via della Luna in Ariete non potete fare altrimenti.

Leone. 23/7 – 23/8

Ancora nel vostro segno fino a sera, Marte, oggi in contrasto con Giove, potrebbe farvi reagire esageratamente di fronte a una ingiustizia.

Vergine. 24/8 – 22/9

In arrivo c’è Marte in casa vostra. Non vi sfuggirà più alcun dettaglio, per merito dell’acuto spirito critico e di un’analisi sempre minuziosa e puntuale.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un ostacolo posto sul vostro cammino dalla disarmonia lunare potrebbe rivelarsi invece una vera manna dal cielo. Non giudicate con superficialità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Badate a non spendere eccessivamente in cose superflue. Di molte potreste anche fare a meno, e comunque essere più oculati non guasta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La lettura di un appassionante romanzo vi terrà compagnia, insieme al trigono della Luna in Ariete. Quanta voglia di vivere un’avventura!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non sempre ciò che fate va a vostro vantaggio personale, ma questo non significa che non stiate procedendo bene. La dissonanza lunare incalza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non ascoltate le lamentele apprensive di Marte opposto a Giove. Piuttosto fatevi guidare dalla calma sapiente del sestile Luna-Saturno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Aiutare gli altri potrebbe essere molto gratificante, se ne avrete i mezzi e le possibilità economiche. Conoscete qualcuno in difficoltà?

