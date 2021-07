Le patatine fritte più care del mondo si trovano a New York: cosparse d'oro e costano 200 dollari

Le patatine fritte più costose al mondo sono in vendita a New York. Al ristorante Serendipity 3, nell'Upper East Side, un piatto costa 200 dollari, una cifra strabiliante al punto che è stato battuto il Guinness World Records. Questa creme de la creme di patatine fritte sono fatte con patate 'firmate' Chipperbec, considerate le migliori al mondo per la frittura.

Sono sbollentate nell'aceto e nello champagne poi fritte due volte in grasso di oca in modo da essere croccanti fuori e morbide dentro. Tocco finale, vengono cosparse di fiocchi di oro commestibile conditi con sale e olio al tartufo. La patatine fritte sono servite su un piatto di cristallo con un'orchidea, delle fette di tartufo e una salsa di formaggio Mornay per l'intingolo.

Nonostante il prezzo c'è una lista d'attesa di dieci settimane per gustare il famoso piatto di patatine. Serendipity 3 non è nuovo ai record, può vantare il avere sul menu l'hamburger e la coppa di gelato più costosi al mondo, rispettivamente per 295 e mille dollari. "Serendipity è davvero un posto felice. - ha detto lo chef Joe Calderone -. Le persone vengono qui per festeggiare e per sfuggire alla realtà della vita".

