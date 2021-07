Oroscopo di domani, 28 luglio 2021: Ariete, state vivendo momenti di pura armonia

Ecco l'oroscopo di Barbanera di domani, 28 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

State vivendo momenti di pura armonia, per merito del trigono del Sole con la Luna venuta a farvi gradita visita. Tirate fuori il meglio di voi.

Toro. 21/4 – 20/5

Non potete permettervi di sedervi sugli allori troppo a lungo, o qualcuno, accorgendosene, potrebbe avere molto da ridire riguardo a voi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Ariete accende il vostro desiderio di piacervi e di piacere. Ma non serve strafare, o rischiate di non apparire spontanei e naturali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mercurio abbandona il vostro segno rendendovi meno scattanti e in più ci si mette anche la Luna a remarvi contro: ci sarà da faticare un po’.

Leone. 23/7 – 23/8

Mitigando un po’ la voglia eccessiva di primeggiare, potrete evitare scontri e alterchi che potrebbero farvi perdere del tempo prezioso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non prestate troppa attenzione alle eventuali critiche. Meglio che andiate avanti a cuore leggero, senza crearvi degli inutili problemi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con l’opposizione lunare, dovreste concentrare il vostro campo d’azione, in modo da non disperdere energie preziose. Idee da mettere a fuoco.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Volete condurre i giochi, ma non vi accorgete che molte volte siete voi ad essere condotti da qualcuno a cui date la vostra cieca fiducia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Piuttosto che impelagarvi in qualcosa di poco chiaro, preferite sempre la luce del Sole. Ascoltate il calore della Luna nel focoso Ariete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’ultimo dono della Luna in Pesci è un sestile con Plutone che vi assicura volontà, e ne avrete bisogno per sopperire alla Luna, ora in Ariete.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’idealismo, portato da Giove retrogrado che viene a visitarvi, sarà come un faro in mezzo alla tempesta e una guida sicura in mezzo alla giungla.

Pesci. 20/2 – 20/3

Prima di salutarvi, la Luna vi fa un ultimo regalo insieme a Plutone. Volete a tutti i costi vivere un’esaltante avventura? Dovrete esporvi a dei pericoli.

