Oroscopo di domani, 26 luglio 2021: bisogno di tenerezza e affetto per i nati sotto il segno della Vergine

L'oroscopo di Barbanera di domani, 26 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Un tranquillo inizio settimana è quello che vi serve, per mettere a fuoco meglio le idee cercando il silenzio, se vi è necessario per meditare.

Toro. 21/4 – 20/5

Il vostro cammino sarà spianato dalla medianica Luna in Pesci. Seguite le intuizioni che vi giungono dal cosmo senza avere alcuna paura.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Superate un piccolo complesso d’inferiorità, portato dalla doppiezza della Luna in dissonanza con il vostro segno. Non abbattetevi per così poco!

Cancro. 22/6 – 22/7

Sensibilità a fior di pelle, grazie alla Luna in Pesci. Da una parte sarà uno spunto prezioso, dall’altra il rischio è quello di essere più vulnerabili.

Leone. 23/7 – 23/8

Dopo aver superato una nottataccia per colpa dell’opposizione lunare con il vendicativo Marte, vi rimettete in sesto con una buona colazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il bisogno di tenerezza, affetto o riconoscimento potrebbe indurvi a fare il passo più lungo della gamba. Occhio all’opposizione Luna-Venere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Attività non troppo remunerative da abbandonare, se capite che il gioco non vale la candela. Tuttavia non vi fate condizionare da nessuno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La pazzerella ed eccitante Luna in Pesci vi rende un po’ troppo su di giri. Meglio un comportamento morigerato, per non dar adito a critiche.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alcuni cambiamenti non vi vanno affatto a genio, anche perché non li avevate forse né previsti né voluti. Non ve la prendete per così poco!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con il sestile lunare, andate pienamente d’accordo e provate in tutti i modi di aprirvi di più agli altri, potendo fare anche nuove amicizie.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per via del nervosismo causato dall’opposizione lunare con Marte, vi svegliate di pessimo umore e dimenticate di sorridere un po’.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un comportamento sempre gentile e affabile con tutti vi farà guadagnare punti molto preziosi, per merito della congiunzione lunare con Giove.

