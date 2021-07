L'oroscopo settimanale: nuove amicizie e nuovi amori per l'Ariete, la rivoluzione della Vergine

Cambio della guardia nel cielo tra Marte e Mercurio, chi si arrabbiava si placa e chi pensava troppo passerà all’azione!

Ariete

I giochi planetari continuano a stupire, e dalla vostra quinta casa arrivano novità dato il cambio della guardia tra Marte e Mercurio, il vostro cielo renderà più intellettuale il tutto, persino l’amore e la voglia di vivere, comunicare ed abbracciare pazientemente le diversità altrui, linguaggi nuovi, gente nuova fresca ed un movimento sociale e comunicativo che porta un ricambio. Nasceranno nuove amicizie e nuovi amori, qualcuno dal passato vi cercherà, ma è nel presente che sentirete forti le novità, anche al lavoro si prospettano orizzonti e previsioni migliorative, il cielo promette bene, è più disteso e morbido…

Toro

Marte e Mercurio si scambiano i posti e voi vi troverete davanti ad una trasformazione necessaria. Più ostico sarà il rapporto comunicativo con gli altri e non senza qualche incomprensione o qualche non detto che potrebbe reiterare antiche questioni. Mentre la buona notizia è che Marte è entrato nella dimensione giusta per farvi sognare in amore, riprendono le passioni ed un allegro andante in amore che vi restituisce vigoria e voglia di vivere. Godetevi quindi le gioie dell’amore di una nuova seduzione che vi rende protagonisti e dispensa una serie di nuove energie, voglia di ridere e di rivedere vecchi amici e di riaccendere i fuochi di tantissime nuove avventure…

Gemelli

Il vostro astro si pone in dialettica di sestile, il che vi aiuterà moltissimo a riprendere la comunicazione con slancio e leggerezza. Ma neanche Mercurio furbo potrà molto da giovedì contro un Marte contro che vi renderà nervosi e vi farà però eliminare una serie di rapporti falsi che vi hanno un po’ deluso. Il cielo vi obbligherà a rendervi conto che ci sono degli impedimenti pratici nella vostra vita forse perché avete investito in direzioni che non vi assicurano troppa soddisfazione soprattutto in ambito lavorativo. Chiaramente è in linea generale, ma ci penseranno gli amori ed i nuovi rapporti a rendervi allegri e dinamici. Se vi va estraniatevi un po’ riprendendo una vecchia abitudine che vi racconta di nuovo chi siete e da dove provenite!

Cancro

Anche Mercurio infine se ne va lasciando i vostri gradi senza nessun ospite. Il vostro cielo non per questo si scoraggia o diminuisce l’entusiasmo, il vostro animo si scalda e si sente bisognoso d’amore, cercherete di capire cosa vi tiene lontani dalla dinamica affettiva, cosa vi ancora al passato e come vorrete rimaterializzare la presenza tangibile dei sentimenti. Il cielo si alimenterà di alcune nostalgie, ma solo per riprendere le motivazioni. Intanto infiammati passionalmente il periodo potrebbe dare luogo a passioni fulminee e alle quali non resisterete concludendo che siete più che vivi e ricettivi, non vi rimane che entusiasmarvi e rendervi pronti per nuovi cambiamenti visto che a breve anche il lavoro vi porterà via…

Leone

Le alchimie planetarie si concentrano su di voi e vi mettono nelle condizioni di fare del vostro meglio per interiorizzare le vostre vicissitudini, creare una coscienza lucida e vedere i limiti per ciò che sono. Il che è determinato dalla partenza di Marte che vi lascia in pace e porta via con se nervosismi e tensioni, rabbia, mentre Mercurio entrando nei vostri gradi vi assegnerà una buona dose di analisi e di acutezza nel mirare veramente a ciò che volete. Il vostro oroscopo segnala un’individuazione dei limiti del vostro lavoro e dei vostri referenti, salvando però la vostra identità che però ha bisogno di essere reinvestita altrove. Il cielo vorrà corroborarvi di nuova energia e sicurezza, per cui tenete duro e fate del vostro meglio per riuscire a non mollare…

Vergine

Finalmente un risveglio che sa di libertà e di voglia di vivere ciò di cui vi sentivate privati. Il vostro cielo è decisamente infuocato dall’ardore marziano che promette passioni e rivendicazioni di spazi adeguati al vostro bisogno di sentirvi vivi e non cristallizzati in una situazione sempre a metà tra la sicurezza e la noia. Il vostro cielo è decisamente unico nel sostenere le faccende legate a soluzioni finalmente chiare e migliorative, deciderete quindi di abbandonare referenti fallaci e poco affidabili, e procedere nella vostra vita in maniera più indipendente e basandovi solo sulle vostre capacità. Le stelle vi consigliano di acchiappare al volo questa spinta, questo importantissimo momento di rivoluzione!

Bilancia

Un cielo sereno per adesso, ma molto pensieroso e progettuale. Il vostro animo si placa con Marte che non vi accende più come prima, ma studierete bene la situazione decidendo quando e se attaccare. Il vostro aplomb torna un po’ alla sua naturale austerità dandovi tutti gli elementi per decidere cosa fare ed in quale maniera elegante ed efficace agire, ma un senso di riservatezza è sempre accompagnato dalla volontà di preservare qualcosa di importante di voi stessi, facendo si che le riconquistiate molto del vostro interiore. Il cielo vi procura anche delle nuove conoscenze che saranno utilissime nel futuro lavorativo…

Scorpione

Cambio della guardia pure per voi, Mercurio diventa distonico rendendovi difficile la comunicazione, lo scambio e a volte di dire cose che potrebbero ritorcersi contro. Ma intanto Marte uno dei vostri pianeti torna amico e vi fa sentire un senso di liberazione dalla routine quotidiana ed un'insofferenza generalizzata. Mentre sarete sempre bramosi di movimento e di configurazioni lavorative sempre più dinamiche ed estroverse vi preparate a gestire un piano di azione e collaborazione lavorativa per il futuro e per tutte le altre realtà pratiche che sembrano cominciare a sorridervi. Intanto gli amori languono un po’ e per questo ci sarà bisogno di un’ulteriore aggiusta del cielo che però non mancherà di darvi qualche piacevole sorpresa tra poco…

Sagittario

Anche se le relazioni si fanno più facili e troverete il modo di comunicare e gestire una serie di faccende che sembrano un po’ perdute e distanti a livello amicale, Marte inizierà una quadratura che potrebbe darvi noia per tutto il fine settimana. Probabilmente siete stanchi e non trovate la dimensione giusta per prendervi un po’ di relax, non verreste mai meno a doveri e responsabilità ma Marte sembra dare un senso di frustrazione alle cose. Poco male se avrete solamente l’esigenza di ripercorrere alcune dinamiche per capire dove sono stati gli errori, ma non c’è motivo di non vivere comunicativamente e socialmente una parte della vostra vita che invece sembra darvi serenità in questo marasma…

Capricorno

Il cielo diventa buono e clemente, mentre sarete rafforzati e rinvigoriti dal meraviglioso trigono di Marte che vi infonderà coraggio e vi accenderà di nuovo di passione, di voglia di fare e di evadere. Mercurio dal canto suo smette di opporsi generando distensione e favorendo un quieto vivere che vi renderà capaci di nuovo di socializzare e rendervi particolarmente disponibili all’ascolto. Le vostre realtà pratiche si confortano di andamenti decisamente più gratificanti, anche se ancora però non avete realizzato un progetto a cui tenete particolarmente, ma ci sono tutti i presupposti per cui potrete ricominciare a dare la forma che più desiderate alla realtà, godetevi questa ritrovata serenità…

Acquario

Il vostro cielo d’estate non è mai eccezionale…ma arriva Giove! Il grande benefico vi darà una mano facendo in modo che alcuni problemi pratici vengano risolti, ed un po’ di fortuna che non guasta in questa difficile estate di ricostruzione della vostra vita. La grande potenza del pianeta sarà del tutto benefica solo se vi ricorderete di essere cauti e non manifestare troppo pareri o intenti che terzi potrebbero trattare male, state insomma un po’ più chiusi e lasciate che scorra il flusso delle cose intorno a voi che desiderate solo rimettere a posto qualcosa dentro di voi e nella vostra dimensione personale. Il vostro cielo vi augura il meglio e di sfruttare questo Giove facendovi del bene e godendo di una ritrovata serenità con qualche piacevolissimo imprevisto!

Pesci

Il vostro cielo ha deciso di farvi un favore, facendovi abbandonare da Giove e non farvi pagare l’opposizione diretta con Marte semplificando quindi il tutto. Attenzione, sempre Marte in opposizione ci sarà, ma basterà semplicemente non reagire in maniera aggressiva ed eccessiva. Il vostro animo si sta facendo prendere da una serie di dinamiche che potrebbero definirsi “di reazione", forse perché in molti casi vi siete impegnati senza ottenere il risultato sperato, ma avete saputo rendervi felici di ciò che avete ottenuto e questo è decisamente indice di grande maturità. Ci penseranno gli astri a rendere forti le motivazioni di qualcosa o di qualcuno nei vostri confronti più in là, per adesso godete del pericolo scampato e godetevi quest’estate…

© Riproduzione riservata