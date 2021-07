Oroscopo di domani, 25 luglio 2021: Ariete, non dormite fino a tardi

L'oroscopo di Barbanera di domani, 25 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se è un giorno di festa, non dormite fino a tardi. La Luna nel fulgido Acquario vi invita a respirare a pieni polmoni l’aria frizzante del mattino.

Toro. 21/4 – 20/5

L’instabilità della quadratura lunare con Urano potrebbe compromettere la serenità e la tranquillità di una piacevole e rilassante domenica.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non servirà fare molti sacrifici, grazie alla benevolenza della Luna nei vostri confronti. Vi basterà solo muovere un dito, e come per magia...

Cancro. 22/6 – 22/7

Attenzione allo spirito sarcastico di Mercurio in opposizione a Plutone. Una battuta sagace va pur bene, ma due potrebbero essere già troppe.

Leone. 23/7 – 23/8

Forse, per colpa dell’opposizione lunare, ci arriverete per un’altra via, piuttosto che per quella più ovvia, ma quel che conta è il risultato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accontentarsi a volte non è affatto negativo. Saper apprezzare le cose che si hanno, senza doverne cercare per forza di nuove, è pura saggezza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Esaltati dalla Luna in Acquario, vorreste mettere subito in pratica alcuni buoni consigli che avete ricevuto, ma dovrete pazientare un po’.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete forse peccato un po’ di presunzione, credendo di conoscere approfonditamente un argomento di cui invece sapete con approssimazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna che vi appoggia nei vostri progetti, tutto ciò che farete, dal tempo libero al lavoro, vi riuscirà alla perfezione e con soddisfazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Conclusioni affrettate che non tengano in considerazione anche i bisogni del partner potrebbero rovinare l’atmosfera all’interno della coppia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Seguire la vostra strada senza farvi intimorire è un punto a favore, ma non ostinatevi a percorrerla quando tutto vi dice di cambiare direzione.

Pesci. 20/2 – 20/3

I vostri sogni possono diventare realtà, se smettete di fantasticare e iniziate a programmare bene tutto quello che vi passa per la mente.

