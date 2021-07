Oroscopo di domani, 22 luglio 2021: fortuna per il Capricorno, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 22 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Ostacolati dalla Luna in Capricorno, non sarà facile far cambiare idea a un collega. Dovrete faticare il doppio per venire alla fine ascoltati.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie all’appoggio della concreta Luna in Capricorno non vi farete intimorire e risponderete a tono anche agli interlocutori più ostici.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Quando i timori prendono il sopravvento, non è per niente semplice mantenere i nervi saldi, ma con un po’ di pratica, non sarà impossibile come sembra.

Cancro. 22/6 – 22/7

Essere sempre calmi e gentili è difficile, specialmente se avrete a che fare con collaboratori o amici che non sembrano ascoltare le vostre parole.

Leone. 23/7 – 23/8

Il vostro compleanno si avvicina e ciò vi mette molta allegria e vi galvanizza. State già facendo una lista di tutto quello che vorreste ricevere?

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete alla ricerca di un partner, buone le possibilità, per merito dell’arrivo di Venere nel vostro segno, a patto che siate sempre espansivi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’introversione apportata dalla quadratura lunare potrebbe essere un bel problema, se stavate cercando di ampliare i vostri orizzonti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potete usare la vostra volontà, laddove le semplici speranze non hanno funzionato. La Luna nel solidale Capricorno vi tenderà una mano preziosa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La tranquillità non fa al caso vostro. Finita un’avventura, non potete rimanere fermi ad aspettare per più di qualche manciata di minuti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la visita della Luna e per di più in sestile con Giove, vi reputerete subito molto fortunati tanto da tentare qualcosa non privo di azzardi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se l’atmosfera è un po’ pesante per voi che necessitate di leggerezza, piuttosto che lamentarvi, contribuite a renderla più lieve con la fantasia.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’armonia della Luna con Giove, che però è opposto a Venere, vi invita a evitare l’intemperanza. Andare d’accordo non è poi così complicato.

© Riproduzione riservata