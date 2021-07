Oroscopo di oggi, 21 luglio 2021: Leone, chi riuscirà a tenere a freno la vostra intraprendenza?

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 21 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Mollate gli ormeggi, e fatevi guidare dall’avventurosa Luna in Sagittario, verso nuove e sorprendenti scoperte ricche di grandi emozioni.

Toro. 21/4 – 20/5

Vi sentite abbastanza generosi da donare parte del vostro tempo per un’opera benevola. Una sensazione di caldo benessere vi pervaderà.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Va bene la schiettezza, ma esagerare potrebbe portarvi a estreme conseguenze non facili da accettare, per via dell’opposizione lunare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non accettare cambiamenti potrebbe essere un modo per restare sul sicuro ed evitare inutili rischi. Ma non potete rifiutarli a oltranza.

Leone. 23/7 – 23/8

Chi riuscirà a tenere a freno la vostra intraprendenza e laboriosità, accesi dal trigono della Luna con il battagliero Marte? Certo, nessuno!

Vergine. 24/8 – 22/9

Se state cercando una nuova residenza, la Luna potrebbe darvi una mano. Occhio però a leggere ogni parola di un ipotetico contratto di affitto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non vi lasciate impensierire da un tentativo andato a vuoto, e animati dal sestile lunare, tornerete a provare finché non ce la farete davvero.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le energie calano e per sopperire alla mancanza di volontà, non serve bere un altro caffè. Meglio concentrarsi su un’unica occupazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grande prestanza e vitalità per merito di Marte, ma per colpa della quadratura della Luna con Nettuno, forse non state puntando dritti al bersaglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Attenuato il senso di eccessiva responsabilità, potete anche cedere a un altro il compito che vi siete autoassegnati, e respirare un po’.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sospinti dalla brezza lunare nell’amico Sagittario, nessuna incombenza diverrà angusta e noiosa. Saprete sempre metterci la giusta creatività.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le ore davanti al pc per lavoro non passano mai e la tendenza a evadere, portata dalla quadratura della Luna con Nettuno, non vi aiuta di certo.

© Riproduzione riservata