Oroscopo di oggi, 20 luglio 2021: Bilancia, cogliete al volo un’occasione

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 20 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il transito della Luna in Sagittario vi rimette in piedi in un battibaleno e senza sentire ragioni, vorreste uscire di casa per conquistare il mondo.

Toro. 21/4 – 20/5

La capacità con cui riuscirete a portare acqua al vostro mulino sarà degna di un oscar, per merito del trigono di Mercurio con l’eclettico Urano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Confusione e dubbi, portati dall’opposizione lunare, minacciano di rallentare non poco il vostro ritmo. Dovrete trovare al più presto una scappatoia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Inventerete nuovi modi di fare le cose in modo da guadagnare tempo prezioso, grazie al sestile di Mercurio con Urano. Che asso nella manica!

Leone. 23/7 – 23/8

L’ingresso della Luna in un segno di Fuoco vi permetterà di far brillare le vostre qualità senza alcun timore di sbagliare. Così si fa!

Vergine. 24/8 – 22/9

Non ve la prendete troppo per un piccolo calcolo errato. Siete sotto il tiro della disarmonia della Luna, ricontrollate bene tutto più di una volta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Cogliete al volo un’occasione, e senza indugiare troppo, accettate una proposta lavorativa interessante, visto l’appoggio lunare che vi stimola.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna vi abbandona e potreste accusare un lieve calo energetico, ma vi riprenderete al più presto. Ci vuole ben altro per demoralizzarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete una marcia in più, grazie all’arrivo della Luna in casa vostra, ma occhio alla quadratura di Giove: volete essere liberi a tutti i costi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un po’ di nostalgia e qualche piccolo rimpianto, a cui far fronte occupandovi di più cose contemporaneamente. Ma sarà la soluzione giusta?

Acquario. 21/1 – 19/2

Considerata l’armonia della Luna con Saturno, se in passato c’è stato qualche screzio in famiglia, ora potrete ricucire al meglio i rapporti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Decisioni stravaganti potrebbero mettere a repentaglio la vostra reputazione, perciò riflettete bene... non si piange poi sul latte versato!

