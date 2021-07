Oroscopo di domani, 19 luglio 2021: Ariete, la stanchezza mentale si fa sentire più del dovuto

L'oroscopo di Barbanera di domani, 19 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La stanchezza mentale si fa sentire più del dovuto. Tornare al lavoro dopo la pausa del weekend è oggi un po’ più complicato del previsto.

Toro. 21/4 – 20/5

Inizio di settimana turbolento, a causa della Luna opposta al vostro segno. Scoprire qualcosa che non vi piace potrebbe essere un bel problema.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un compito piuttosto gravoso vi tiene molto impegnati. Fate affidamento su chi ha più esperienza di voi e può concretamente darvi una mano.

Cancro. 22/6 – 22/7

Per merito del Sole in perfetta armonia con la Luna, vi sentite raggianti e potrete decidere il bello e il cattivo tempo... che grande responsabilità!

Leone. 23/7 – 23/8

La disarmonia lunare con Marte e Venere vi invita alla calma e a riscoprire l’affetto delle persone che avete accanto. Non date nulla per scontato!

Vergine. 24/8 – 22/9

Con una mossa astuta e con l’appoggio della Luna, smaschererete chi è che cercava di sopravanzarvi al lavoro e lo metterete fuori gioco senza indugio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non rivelate sogni e progetti segreti a chiunque, ma soltanto a persone selezionate con cura delle quali vi potete fidare ciecamente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non pretendete l’impossibile né dagli altri né tantomeno da voi stessi, o potreste andare incontro a delusioni e frustrazioni inconsolabili.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dato che ve lo meritate, prendetevi anche qualche piccola soddisfazione personale e qualche merito, invece di condividerlo con un collega.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Raggiungere un buon livello non è ancora la perfezione. Grazie al sestile lunare con Plutone, non vi accontenterete finché non l’avrete in mano.

Acquario. 21/1 – 19/2

Prima di apporre la vostra firma a un contratto importante, ricontrollate un’ultima volta che tutto venga messo nero su bianco per non avere sorprese.

Pesci. 20/2 – 20/3

In tutte le occasioni in cui vi occorrerà un pizzico di fantasia o di estro artistico, potrete contare sul trigono della Luna con Nettuno.

