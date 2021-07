Oroscopo di oggi, 18 luglio 2021: Cancro, i vostri conti tornano sempre

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 18 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Finalmente avete un po’ di tempo libero da godervi con le persone che amate, senza pensieri per la testa né scadenze da controllare.

Toro. 21/4 – 20/5

Supererete senza battere ciglio e senza darlo troppo a vedere, i momenti poco stabili causati dall’opposizione lunare con l’eccentrico Urano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Anche se la stanchezza si farà sentire, avrete tutto il tempo per riposare. Avreste bisogno di sgombrare la mente, di staccare la spina.

Cancro. 22/6 – 22/7

È proprio il caso di dire che i vostri conti tornano sempre, per merito del piccolo aiutino concessovi dalla Luna in trigono con il celere Mercurio.

Leone. 23/7 – 23/8

Sotterfugi in vista per via dell’intricata Luna in Scorpione. Vi destreggiate bene, nonostante una lingua dispettosa da tenere a freno.

Vergine. 24/8 – 22/9

Riceverete più di un complimento per una questione che avete portato a termine in modo impeccabile. Siete davvero soddisfatti di voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La partita a carte non è proprio entusiasmante, ma anche il film che avete proposto di guardare non si rivela poi divertente come credevate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il piglio arguto di Mercurio vi aiuterà a sopperire subito alle limitazioni e alla possibile timidezza apportata dallo scorbutico Saturno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Magari la compagnia non è quella desiderata, ma alla fine non ne farete una ragione di stato e riuscirete anche a divertirvi degnamente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il Sole e Plutone vi doneranno una grande energia, ma starà a voi poi decidere come utilizzarla. Non avete che l’imbarazzo della scelta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non ve la prendete per una piccola critica, che potrebbe sempre servire a migliorare. Siete sotto il tiro della quadratura lunare con Saturno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non cambiate idea per nessuna ragione al mondo, dato che si tratta di un concetto vincente, considerato il trigono della Luna nell’amico Scorpione.

