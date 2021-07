Oroscopo di domani, 16 luglio 2021: la Luna favorisce i nati sotto il segno del Leone

L'oroscopo di Barbanera di domani, 16 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi il vostro impegno potrebbe essere maggiore del risultato. Forse a causa della Luna in opposizione, il vostro metro di giudizio non è esatto.

Toro. 21/4 – 20/5

Condividete qualche piccola soddisfazione personale senza paura, almeno con le persone alle quali potete tranquillamente dare fiducia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le vostre ambizioni, amplificate dalla Luna in armonia con il vostro segno, vi guideranno verso la ricerca del successo, economico e sociale.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ombrosità e indiscrezione accompagneranno questa giornata, per colpa della dissonanza lunare con Mercurio. Non siete al top della forma.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna vi favorisce, così raggiungere traguardi e obiettivi diventa più semplice, soprattutto potendo contare su collaborazioni efficaci.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dopo alcuni giorni pieni per merito della compagnia lunare, oggi potreste accusare un lieve calo, energeticamente parlando, ma transitorio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La concentrazione non è il massimo, a causa della Luna nel vostro cielo in quadratura con Mercurio, tuttavia la saggezza di Saturno vi assiste.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se non avete troppa voglia di lunghe discussioni, il dialogo non può che essere liberatorio e aiutarvi ad esprimervi positivamente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Idee intriganti vi balenano per la mente, grazie alla sfavillante Luna in Bilancia. Avete quasi una soluzione per ogni problema, anche intricato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Anche se non avete colto al volo un’occasione impensieriti dalla Luna in quadratura, potete sempre rimediare e tornare sui vostri passi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non sarà difficile in questo periodo, aiutati dal trigono lunare con Saturno, utilizzare la parsimonia e mettere da parte qualche spicciolo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dato che il tempo non è molto, forse non potrete permettevi di ricontrollare ogni dettaglio. A volte bisogna anche sapersi accontentare.

