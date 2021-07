Oroscopo della settimana, Venere e Marte dispettosi: creano amori e passioni ma anche dubbi

Settimana in cui Venere e Marte dispettosi si congiungono creando amori, passioni ma anche dubbi ed oscillazioni emozionali che fanno sentire i dodici sulle montagne russe!

Ariete

Siete stati tra i più saggi ed i più cauti in queste settimane di turbolenze astrali come se sentiste interiormente una sorta di necessità di proteggersi e di tutelare voi stessi ed i vostro equilibrio, bravissimi fino ad adesso, ma ora è il caso di sciogliervi un po’, anche perché Venere sembra insidiare il vostro caporalesco Marte avvicinandosi sempre di più ad una fusione totale che obbligherà il vostro rosso nume tutelare a vivere un amore ed una passione infinita, mentre le vostre vicissitudini lavorative e pratiche sbaragliano sempre di più i problemi semplificandovi la vita…

Toro

Un po’ umorali per adesso state tentando di concentrare le energie verso qualcosa di costruttivo e solido, soprattutto nei sentimenti dove però una serie di oscillazioni e dubbi sembrano dominare la vostra realtà, il cielo si compone di movimenti astrali che coinvolgono i vostri sensi, le vostre voglie e vi fanno passare da stati di euforia a cali emotivi con molta facilità, le vostre tensioni però stanno finendo di chiedere il loro tumultuoso tributo, forse serviva questo moto ondivago per vuotare il sacco ed ammettere a voi stessi nonostante la vostra paciosa natura che… vi hanno veramente fatto arrabbiare…! Ma niente paura si sta sciogliendo tutto al fuoco di emozioni nuove…

Gemelli

È una settimana molto fortunata, con il cambio di segno di Mercurio che vi rende più svegli ed attivi ed un soccorso di Giove che tende ad ammorbidire e ad espandere tutte le sfere della vostra realtà, il cielo echeggia di una forte energia mentale ed espansiva, sarà soprattutto nelle relazioni sociali che tenderete a fare in modo di creare il movimento che vi serve per rilanciare la vostra vita e renderla come al solito più dinamica ed attiva, il vostro cielo vi spinge inoltre a pungolare su alcune risposte che aspettate sollecitando gli esiti che sembrano positivi, tutto ciò che deciderete e vivrete questa settimana nasce sotto un ottimo auspicio che le stelle vi consiglia di sfruttare…

Cancro

La presenza del Sole e del furbo Mercurio nei vostri gradi rende tutto più lucido e sereno, vi sentite pronti ad inquadrare la situazione in maniera matura e senza velature di sorta, il che vi aiuterà a pianificare meglio possibile la vostra vita ed il vostro lavoro, senza però troppo fantasticare capirete i difetti di impostazione che fino ad adesso non vi hanno aiutato a concretizzare, mentre il cielo crea una consapevolezza in amore che è fondata sulla vostra capacità di essere dolci quando serve e decisamente fermi dove volete ottenere ciò che reputate fondamentale, il vostro animo si agita e vi impone una certa realistica presa di posizione, sarà utile chiarire con il partner che vi vede abbastanza incostanti…

Leone

Un cielo che alterna una ritrovata voglia di vivere ed amare ad una problematicità fondata su dubbi ed incertezze non facili da controllare, il vostro cielo sembra volere evolvere verso qualcosa di nuovo e di ambizioso, ma tralascia un’ attenta metodologia che inevitabilmente vi porterà ad agire più d’ istinto, anche se cercate piani sicuri per adesso nessuna teoria vi soddisferà, mentre da giovedì in poi il cielo farà in modo che vi poniate alcune domande, sull’altro, sul partner, su tutto ciò che in una qualunque relazione a due non vi fa sentire in un ruolo di comando, è proprio questo il punto, rilassatevi e non pretendete di sorvegliare tutto, il vostro cielo vi farà attraversare stati d’ animo utili a splendere sempre di più… pazientate…

Vergine

La nuova posizione di Mercurio vi sta molto aiutando, soprattutto nei chiarimenti necessari con i vostri collaboratori e con le persone con cui dovete condurre un progetto importanti, le altalene emotive di cui vi sentivate vittima tenderanno a stabilizzarsi, e quella sensazione di guardarsi intorno e percepire tensione ed ostilità sembra finalmente placata, in amore c’è ancora un po’ di distanza ma disponete certamente della pazienza necessaria per dare tempo al tempo e comprendere che tutto andrà a buon fine se veramente i rapporti sono solidi, amicalmente sentite una certa solitudine ma le interlocuzioni sembrano tornare a dinamizzarsi, non commettete l’errore di focalizzare la vostra vita intorno al lavoro ed ai colleghi rischiate di diventare troppo settoriali…

Bilancia

È una settimana che segna dei moniti molto significativi ed importanti, il vostro cielo seppure subisce una quadratura dal Sole e da Mercurio, per quanto inquieto e teso non solo non vi delude, ma crea significative tensioni che martedì potrebbero sfociare in una nuova e dirompente passione, il vostro animo pare dare ad ogni sfaccettatura caratteriale la rilevanza giusta per potere catturare la risposta importante che cercate come una verità in ogni vostra relazione, ed accadrà, fine settimana pieno di piacevoli sorprese e di grandi conquiste affettive, mentre la lavoro tutto procede bene e gli accordi compiranno miracoli inaspettati…

Scorpione

Un ritrovato ottimismo vi aiuterà a ricollocare il vostro peso rispetto agli altri e a capire dove è il caso di essere più presenti dove invece non è il caso di calcare la mano controproducendo, la settimana inizia bene e continua meglio con una carica generata magari da un week end che vi ha reso felici e spensierati, meno paragoni con gli altri con l’influsso gioviano positivista e piccoli colpi di fortuna che vi faranno sperare in un assestamento più fluido e sicuro del solito, negli amori siete sempre disponibili a nuove scoperte, ed anche le prospettive per il futuro lavorativo si fanno più serene, mentre la vita scorre serena arriverete ad amare la vostra condizione di battitori liberi che vi metterà in gioco ancora una volta creativamente…

Sagittario

Un cielo un po’ strano per voi che rende tutto molto più fluido e positivo ma non vi aiuta a risolvere quelle durezze generate da prese di posizione un po’ troppo rigide dalle quali non riuscite ancora a disancorarvi, per voi sentirvi parte di qualcosa è fondamentale in questo periodo ed anche se non siete affatto soddisfatti di come le cose si stanno evolvendo il vostro cielo è decisamente più disposto a relazionarsi con tutto il vostro circostante, le vostre tensioni non hanno origine dagli altri ma da una diffidenza di fondo che è stata generata da condizioni generali di sfiducia, molti di voi si sono sentiti mancare il terreno sotto i piedi, ciò però non dovrà impedirvi di essere sempre positivi e di procedere verso un’ aspettativa evolutiva sia nell’ amore che nel lavoro campo nel quale non avete più tempo di sostare in occupazioni insoddisfacenti…

Capricorno

Per quanto vi eravate ripromessi di essere diplomatici e di non caricare i discorsi di nulla di pesante, la cosa potrà essere lecita fino a mercoledì, mentre da giovedì in poi niente tratterrà la vostra voglia di palesare tutta la vostra verità ed investire gli altri, soprattutto il partner di ciò che vi eravate lungamente tenuti dentro, dopo sarà opportuno però creare una certa aspettativa positiva che vi permetta di reinvestire in legami solidi o nuovi per ricreare delle relazioni decisamente più utili e funzionali, e che vi facciano sentire corrisposti e capiti, non esagerate mettendo le problematiche lavorative come determinanti di una condizione sentimentale… non sarebbe sensato…

Acquario

Marte e Venere ancora in opposizione tentano disperatamente di farvi aprire sentimentalmente e mettervi nelle condizioni di farvi esprimere sentimenti e o delusioni, ma il vostro glaciale Saturno si oppone e voi rimanete chiusi in uno strano silenzio che però vi fa stare bene, è un momento di fermento nella vostra vita e distaccandovi un po’ vengono fuori sentimenti a lungo sottaciuti, amori nascosti che chiedono di più, e da giovedì un po’ di magia creativa fa aumentare gli stimoli della vostra fantasia, non raccogliete provocazioni nel fine settimana dove sembra che le invidie di qualcuno possano creare situazioni sconvenienti, sarà proprio il vostro assoluto distacco e la vostra glacialità a rendere vani i tentativi di sabotaggio…

Pesci

Settimana interessantissima per voi che siete alle prese con una realtà sentimentale che chiede sempre più tributi e condensa una serie di aspettative felici che stanno per diventare realtà, il vostro cielo è decisamente più desideroso di costruire ad ampia gittata e molti di voi che tendono a fuggire spesso dalle relazioni si troveranno ad affrontare una vita amorosa piena di chiarificazioni e di promesse nuove, fibrillate di energia e state prendendo la situazione in mano, è indice di maturità e di forza che vi è costato parecchio acquisire, la vostra abilità lavorativa è finalmente confermata e non vi sentite più fluttuanti come al solito, ora godetevi la costruzione di un sentimento maturo…

