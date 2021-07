Oroscopo di domani, 12 luglio 2021: esami da superare per i Pesci, grandi iniziative per la Bilancia

L'oroscopo di domani, 12 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Siete spinti a prendere l’iniziativa in più di un’occasione, grazie all’energica Luna in Leone. Il coraggio in questo momento non manca! Siete pronti per una dichiarazione in grande stile? Non ostentate troppa sicurezza: usate cautela. Rompere il ghiaccio non sarà un problema per voi.

Toro. 21/4 – 20/5

L’inizio della vostra settimana forse non sarà dei migliori, a causa della quadratura della Luna con Urano. Controversie in arrivo su più fronti. Se un percorso non si prefigura come il migliore, non mostrate ostinazione: cambiatelo prima possibile. Le idee sono chiare, ma saranno quelle giuste?

Gemelli. 21/5 – 21/6

La grande attitudine professionale che avete può essere un ottimo biglietto da visita, se state cercando un nuovo impiego: spedite il vostro curriculum. Non vi accontentate di ciò che avete già raggiunto in passato, ma aspirate sempre a nuove conquiste. Andate alla grande. Non starete attirando invidie?

Cancro. 22/6 – 22/7

Sfrutterete le abilità dialettiche e scientifiche, per merito del trigono di Mercurio con Giove. Nel lavoro darete il massimo in questo periodo.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete presi da due fuochi: da una parte il nervosismo di Marte, dall’altra però la raffinatezza di Venere che induce alla quiete. Chi vincerà?

Vergine. 24/8 – 22/9

La razionalità guida le scelte e si dimostra una valida guida nell’intricato mondo degli affari. Nelle questioni di cuore però serve a poco.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con l’appoggio dell’amica Luna in Leone, le vostre iniziative prenderanno il volo e avrete la possibilità di superare anche un collega.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per colpa della dissonanza lunare e della tensione che ne consegue, difficilmente sarete sereni oggi. I vicini, perché non abbassano il volume della musica?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Considerata l’ispirazione della Luna nel raggiante Leone, date ampio sfogo alla vostra fantasia senza tener conto di alcun freno inibitore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è così facile trovare il filo logico e non perdere la bussola. Ma una volta presa la giusta direzione, non vi potrà fermare più nessuno.

Acquario. 21/1 – 19/2

In questo lunedì sarete coinvolti in limitazioni e piccole avversità, a causa dell’opposizione lunare a Saturno, ma riuscirete comunque a cavarvela.

Pesci. 20/2 – 20/3

Esami o test saranno facilmente superati, grazie all’armonia tra Mercurio e Giove. Imparare qualcosa a memoria non è mai stato così semplice.

