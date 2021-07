Oroscopo di domani, 10 luglio 2021: un tocco di sensibilità per il Toro, energia per il Leone

L'oroscopo di Barbanera di domani, 10 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Alcuni sentimenti, più ingarbugliati del previsto a causa della Luna ostile, vi daranno del filo da torcere, anche se preferireste non “ascoltarli”.

Toro. 21/4 – 20/5

Riuscirete a portare maggiore armonia in casa, fra le mura domestiche, grazie a un tocco di sensibilità donatovi dalla Luna in Cancro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per non perdere di vista alcuni obiettivi importanti, stilate una lista ordinata, spuntando via via quelli che avete già recepiti bene e centrati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con l’estro e la fantasia apportati da Nettuno, sopperirete facilmente alle difficoltà anche in un campo dove magari non siete ancora molto esperti.

Leone. 23/7 – 23/8

Mettete da parte l’aggressività sprigionata da Marte, e usate la vostra energia per raggiungere le vette più alte che agognate da tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Imparando a gestire le cose per conto vostro, potrete risparmiare anche qualcosa, ma se non siete più che certi, meglio affidarsi a un esperto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ricetta sbagliata o palati troppo esigenti? Forse entrambe le cose, ma dalle critiche potrete sempre imparare a migliorare, se non vi lascerete abbattere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Continuate pure a sognare cullati dalla Luna in trigono al vostro segno, ma nello stesso tempo occupatevi anche delle questioni pratiche!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se ultimamente siete stati abili a risparmiare qualcosina, potreste anche permettervi di rinnovare il guardaroba approfittando degli sconti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

È difficile sorvolare su un errore che poteva essere evitato, tuttavia anche infierire e sottolinearlo ripetutamente non è la strategia più proficua.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sabato senza infamia e senza lode. Le cose da fare sono sempre troppe e preferireste evadere con la fantasia indulgenti in qualche divertimento.

Pesci. 20/2 – 20/3

Venite chiamati da ogni dove. La popolarità del trigono lunare con Nettuno non vi dispiace, ma vorreste anche del tempo per voi stessi.

