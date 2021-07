Oroscopo di domani, 9 luglio 2021: nuove amicizie per i nati sotto il segno del Toro

L'oroscopo di Barbanera di domani, 9 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

A causa della Luna nel malinconico Cancro, il weekend si prospetta meno accattivante di quanto avevate previsto: in qualche modo correte ai ripari.

Toro. 21/4 – 20/5

Farete molto facilmente nuove amicizie, grazie alla Luna in ottimi rapporti con Urano, che spinge a conoscere e ad accogliere gradite novità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

È in arrivo il fine settimana, e con esso anche la voglia di evasione dagli impegni e dalle pressanti scadenze. Nel frattempo, però, tenete duro!

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna, ospite ancora in casa vostra, per ricambiarvi, unita al sestile con Urano, vi dona energia frizzante e vivacità in ogni occasione.

Leone. 23/7 – 23/8

Finalmente un po’ di meritato relax dopo un periodo forse stressante a livello emotivo. Affrontata con coraggio ogni ombra alla fine scompare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Considerato il sostegno lunare, analizzerete ogni situazione in modo da averne poi un discreto vantaggio personale. Ve lo siete davvero meritato!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Forse, bloccati dalla dissonanza della Luna in quadratura, non ce la fate a manifestare le vostre emozioni come avreste voluto: che figura!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un colpo di fortuna o l’appoggio lunare nel medianico Cancro? Alla fine ciò che conta non è conoscere le motivazioni, ma il risultato vincente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli ideali sono importantissimi per voi, e su di essi spesso vi fondate per scelte e decisioni, anche se doveste andare contro corrente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un po’ di insicurezza o di eccessiva premura non vi permettono di rendere al massimo. Siete sotto il tiro della Luna nel malinconico Cancro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se le energie non sono alle stelle, riuscirete a finire la relazione e a far quadrare i conti. Certo però che alcune responsabilità pesano!

Pesci. 20/2 – 20/3

Non potete lasciare che le emozioni, amplificate dalla Luna in un segno d’Acqua, travolgano ogni aspetto della vostra vita. Occorre equilibrio!

