In tv con la sua cucina siciliana, il successo di Giusi Battaglia: "Onoro le cose belle della vita"

"Faccio ancora fatica a credere di aver avuto tutto questo seguito da parte della gente, in un anno così particolare poi. Ma credo fermamente che abbiamo il dovere di onorare le cose belle che ci accadono. E io voglio dare valore a questo dono": sorpresa dal successo, ma sempre con i piedi per terra e grata alla vita, Giusi Battaglia prosegue con determinazione la sua opera di "promozione" della Sicilia, terra amatissima dove è nata, con il suo cooking show "Giusina in cucina - Seacily Edition", in onda dal 26 giugno, ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33) e in streaming su discovery+.

Abbandonata la cucina milanese, la conduttrice ha infatti deciso di portare il suo pubblico direttamente nei luoghi in cui i sapori unici dei suoi piatti sono nati, in due isole meravigliose, Ustica e Favignana.

Accanto a lei, anche in questa quinta edizione del programma prodotto da Jumpcutmedia per Discovery Italia, c'è Lello Analfino dei Tinturia (l'eclettica band sicula che fonde pop, rock, folk, ska e funk) che, per l'occasione, veste i panni di uno speciale compagno di viaggio.

"Queste isole sono dei luoghi simbolo per me: Ustica è dove trascorrevo le vacanze da adolescente, mentre a Favignana mi sono innamorata e ora ci porto i miei figli", dice Giusi Battaglia intervistata dall'Ansa "ma dopo anno drammatico come quello che abbiamo vissuto volevo anche comunicare alle persone che si può tornare a vivere".

"Io non vado in tv per fare un compitino: questo progetto televisivo ha un'anima e deve continuare a essere plasmato sempre di più", prosegue, "e poi credo che quando si ottiene un po' di visibilità si ha un dovere verso gli altri. Io nel mio piccolo cerco di fare qualcosa per la mia terra, che non è considerata come dovrebbe".

