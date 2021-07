Oroscopo di domani, 7 luglio 2021: Vergine, la forma fisica potrebbe essere migliore

L'oroscopo di Barbanera di domani, 7 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se in passato avete fatto qualche piccolo favore senza chiedere nulla in cambio, ora qualcuno vi ricambierà ripagandovi con la stessa moneta.

Toro. 21/4 – 20/5

Non lasciate che una divergenza di opinione, per quanto profonda, rischi di rovinare un intenso rapporto di amicizia o di affetto reciproco.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sia in amore che nel lavoro potete fare faville in questo mercoledì, grazie all’appoggio prezioso della Luna in sestile con Venere e con Marte.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi sentite al sicuro e con le spalle ben protette dal potente Giove, che in questa fase veglia su di voi. Tuttavia non abbassate mai la guardia.

Leone. 23/7 – 23/8

Supererete le difficoltà emotive scaturite da alcune incomprensioni e da Venere in opposizione a Saturno, ma alla fine... che stanchezza!

Vergine. 24/8 – 22/9

La forma fisica potrebbe essere migliore e anche le idee sono poco chiare. Siete ancora confusi dalla Luna nel segno doppio dei Gemelli.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete pronti per accettare qualche piccola responsabilità in più e questo non può che farvi onore, anche perché avete tutte le carte in regola.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se volete più introiti, non potete storcere il naso di fronte alle opportunità improvvise, anche se magari non si tratta proprio di ciò che avevate sognato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ampliate la vostra cultura con la lettura di un buon libro o con un corso online. La Luna ancora in opposizione vi fa temere di essere superati?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non perdete l’interesse, pure se vi imbatterete in qualche difficoltà. Anche se i punti di vista non sempre collimano, si può andare d’accordo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se una storia potrebbe non decollare subito come avreste sperato, non è detto che sia proprio da buttare. Certo, occorre pazienza.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’umore ballerino, a causa della disarmonia lunare, potrebbe portarvi a isolarvi un po’ dai familiari e dagli amici, ma non per tanto tempo.

