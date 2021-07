Oroscopo di domani, 6 luglio 2021: Cancro, ritagliate alcuni momenti soltanto per voi

L'oroscopo di Barbanera di domani, 6 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con il transito della Luna in Gemelli, i vostri pensieri diverranno più scattanti e luminosi. Siete in grado di sbaragliare la concorrenza.

Toro. 21/4 – 20/5

La tranquillità è il vostro obiettivo e per conquistarla, siete disponibili anche a più di un compromesso, a patto però di non esagerare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sulla vostra scrivania potrebbe regnare il caos, portato dalla quadratura di Mercurio con Nettuno. Non ritrovare qualcosa ne è la conseguenza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ritagliate alcuni momenti soltanto per voi stessi: se avete bisogno di un po’ di solitudine, non c’è niente di male, i familiari capiranno.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna nell’eclettico segno dei Gemelli porta acqua al vostro mulino. Anche se dovrete concludere mille faccende... ce la farete al meglio!

Vergine. 24/8 – 22/9

Per via della quadratura lunare, vi scontrerete con qualche brutta gatta da pelare, anche se non vorreste proprio averci niente a che a fare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Unite l’immaginazione e la creatività con il senso pratico, se volete raggiungere concreti traguardi, e non perdete tempo in voli pindarici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Alcuni richiami si fanno sentire più forti di altri, ma tocca a voi decidere se ascoltarli o meno. E se fosse il canto ammaliatore delle sirene?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non sopportate l’indecisione e la pedanteria di qualcuno con cui dovrete purtroppo collaborare. Siete sotto il tiro dell’opposizione lunare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Piuttosto che legarvi al dito una vecchia offesa, siate pronti a perdonare, così da creare il balsamo che guarirà anche la vostra ferita.

Acquario. 21/1 – 19/2

Prima il dovere e poi il piacere, pur se a volte sarebbe bello fare il contrario. Però voi siete ligi alle regole e non osate capovolgerle.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nervosismo e incostanza, uniti a qualche circostanza poco favorevole, ed ecco che andate totalmente nel pallone e rischiate uno scivolone.

