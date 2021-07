Oroscopo della settimana, week end di Luna piena che illumina la notte estiva più romantica che mai

Settimana ancora un po’ noiosa, ma che esplode in un week end di Luna nuova e di Mercurio in Cancro che illumineranno la notte estiva più romantica che mai!

Ariete

È una settimana gratificante per voi che sembrate mantenere un ritmo ed una concentrazione non comune, avendo l’impressione che intorno a voi gli altri siano confusi ed insofferenti, per quanto il vostro carattere da leader vi aiuterà a mantenervi saldi forse opterete per delle prese di posizione nei confronti del vostro circostante a volte evitando alcune situazioni a volte eliminando dinamiche inutili, il compiersi della Luna Nuova vi darà chiarezza e vi aiuterà a facilitare il vostro approccio a vecchi problemi e a sopperire ad esigenze familiari che con grande maestria riuscirete a risolvere…

Toro

Non è un periodo disteso in generale, qualcosa di agita dentro di voi e state mal sopportando la stasi in tutte le sue forme, sia lavorativa, che sentimentale, il cielo vuole darvi la possibilità di fare del vostro meglio per dinamizzare il tutto, moltissime occasioni si presenteranno e voi avrete modo di capire cosa volete attivare, se non vi soddisfa la vostra dinamica di coppia siete sempre in tempo a variare alcune condizioni senza troppo pianificare, mentre nel contesto generale avvertite la voglia di vivere il sociale in maniera più autentica e profonda…

Gemelli

È l’ultima settimana con Mercurio presente nei vostri gradi, il vostro astro guida vi immergerà prima di salutarvi in un confronto con Nettuno in cui intuito ed intelligenza saranno imbattibili facendovi percepire ogni cosa in maniera intensissima e senza possibilità di sfumatura incerte, questo vi caricherà moltissimo prima di una Luna Nuova che sarà catartica e vi aiuterà ad esprimere ogni cosa, dai non detti alla piena espressione sentimentale, la vostra vita sta cambiando, non perché gli astri prevedano degli eventi intorno a voi, ma perché sta cambiando il vostro modo di vedere e vivere le cose, a cominciare dall’ amore che sembra acquistare una nuova dimensione di maturità…

Cancro

Voi che siete il segno della Luna preparatevi a vedere compiere la Luna Nuova nei vostri gradi, che illuminerà di magia la vostra realtà e farà in modo che la vostra vera estate avrà un inizio davvero fulgido, arriverà anche l’ acuto Mercurio entro il fine settimana , e l’ estate non poteva partire con un ospite che vi rende ancora più intuitivi e capaci del solito, il vostro modo di fare vi aiuterà a gestire simpaticamente ed in maniera molto aggregativa la vostra realtà facendo in modo di circondarvi di amici e di grande scambio affettivo, il vostro cielo è decisamente pronto a spiccare il volo e a pretendere da voi stessi la felicità che tanto sognate, tutto questo nel week end, a fronte del quale potrete perdonare sicuramente un inizio settimana un po’ noioso…

Leone

Dopo le sollecitazioni della scorsa settimana non semplici da gestire gli astri vi esortano a mantenere una forte stabilità e a rendervi conto di quanto sia importante preservare ciò che già avete, è proprio negli affetti che Venere si concentrerà dandovi la certezza che il valore più importante della vostra vita è il patrimonio affettivo che state vivendo, le ansie sembrano placarsi e l’ ansia del futuro si rassegna a gestire il presente in maniera preziosa esentandole dai turbinii lavorativi e sociali che tanto vi hanno disturbato, anche una certa logorrea sembra essere sedata, forse parlare e riparlare di alcuni cambi che non vi hanno soddisfatto è ormai pleonastico, intanto lavorate su questa ritrovata consapevolezza affettiva…

Vergine

Il gioco di quadratura di Mercurio e l’ostilità di Nettuno spesso vi hanno fatto prendere lucciole per lanterne, nell’ ultimo periodo soprattutto, forse dovrete riscoprire da che parte stare e mettere un po’ in discussione l’ autenticità di persone che avete supportato di cui forse non avete voluto vedere l’interesse o la dissimulazione, nulla di irrisolvibile , semplicemente date il beneficio del dubbio, e non emettete giudizi per partito preso, intanto in amore forse dovrete concedere più dolcezza, e concentrarvi più sull’andamento del legame, e creare nuove intese, sarete comunque felici di sapere che la vostra quadratura con Mercurio è sul finire e che una splendida Luna Nuova vi illuminerà il cammino…

Bilancia

I tumulti degli astri vi agitano ed anche la vostra serafica calma sembra andare a farsi benedire, liberando una insofferenza troppo a lungo celata, il vostro cielo vi apre nuove esigenze emotive, vi agita al punto di esplodere se è il caso e di vuotare il sacco, saranno solo i primi giorni della settimana ad agitarvi così il resto sembra prendere una piega abbastanza felice e piena di grande gratificazione, la Lune e Mercurio diventano ambiziosi per voi e vi obbligano a puntare in alto e volere finalmente fare sul serio in tutto, ora brandirete una nuova sicurezza e sembrerete essere più risoluti e condottieri della vostra vita…

Scorpione

Se per adesso le quadrature di Marte e Venere rendono le relazioni in generale un po’ un disastro i trigoni Luna e Mercurio vi renderanno lungimiranti e percettivi, le stelle non vi garantiscono la soluzione ai vostri problemi per adesso ma vi aiuteranno a conviverci, probabilmente non vi sentite soddisfatti dagli altri, ma forse state commettendo l’ errore di non guardare dentro di voi e capire perché le cose non vanno, cercate di soprassedere e di evolvere in maniera delicata e migliore i trigoni della settimana prossima vi aiuteranno sicuramente…

Sagittario

Probabilmente attendete trepidi una certezza che nella confusione generale di questi tempi marchi finalmente una direzione, è certo che il fine settimana porterà bene ed avrete qualche indicazione in più, anche se dovesse essere la certezza di un diniego non preoccupatevi perché è proprio questo che vi metterà nelle condizioni di eliminare le direzioni non possibili, forse avete solo bisogno di sentirvi alleggeriti ed anche in amore che il partner prenda una decisione per entrambi, e che vi faccia sentire sollevati, e meno prigionieri di una routine troppo logorante…

Capricorno

L’inizio settimana è una crescita di attitudine positiva, come se sentiste che sarà necessario caricarsi bene prima di prendere decisioni definitive e cercare di fare del vostro meglio per vivere un tempo, o meglio un conto alla rovescia che avete interiormente stabilito scandirà la fine o un nuovo inizio di qualcosa, la Luna e Mercurio saranno in opposizione durante il week end e vi sarà chiaro e palese che non potrete rimandare o non decidere, in molti casi dipenderà dalla configurazione di base dei vostri oroscopi, ma in qualunque modo vada un peso sul cuore finalmente sarà dileguato…

Acquario

La sensazione di stanchezza non scompare questa settimana, i disordini e le opposizioni planetarie purtroppo non vi aiutano, vi sentite braccati e divorati da impegni ed esigenze altrui, non commettete l’errore di buttare tutto all’ aria come spesso i vostri gradi rivendicanti sempre di libertà vi porterebbero naturalmente a fare, datevi tempo e cercate di non chiudervi più di quanto non stia accadendo, il vostro cielo vede protagonista Venere che non ritrova sentimenti intensi da farvi muovere un dito, è una dura opposizione ma passerà e più in la troverete le motivazioni per riabbracciare i vostri sentimenti per adesso congelati…

Pesci

In una divina confusione continua la vostra vita piena di emozioni e di delicatissimi sentimenti che stanno nascendo dopo che avete accettato di lasciare andare ciò che non vi regala più gioia, si annunciano magici trigoni d’acqua che rendono magica l’estate, Luna e Mercurio compiranno una magia che nel week end vi renderà felici, è arrivato il momento di innamorarvi perdutamente e di non perdere più tempo ad annoiarvi in situazioni statiche e poco felici, queste non saranno secondo i pianeti aspettative, ma vere e proprie svolte perché siete molto progrediti interiormente ed adesso le vostre immense emozioni appartengono solo a voi, buona estate!

