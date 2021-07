Oroscopo di domani, 5 luglio 2021: per la Bilancia tutto sembra filare liscio

L'oroscopo di Barbanera di domani, 5 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il vostro inizio settimana non vi entusiasma affatto, eppure, a ben vedere, avete tutte le carte in regola per affrontare ogni sfida a testa alta.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata memorabile, da incorniciare e da ricordare. Finalmente il peso delle vostre opinioni personali sarà tenuto in grande considerazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non contate soltanto sulla buona sorte, se dovete affrontare un test o un esame. Meglio prepararvi adeguatamente, senza tralasciare nulla.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una piccola remunerazione inaspettata non può che farvi piacere. Ringraziate il sestile del Sole con Urano, che ci ha messo lo zampino.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se la Luna ancora per oggi non vi aiuta, la compagnia di Venere e Marte potrebbe essere un asso vincente nascosto nella manica.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per merito della Luna in un cielo amico, siete bendisposti a mollare i vostri freni inibitori e a concedervi qualche guizzo con la fantasia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Tutto sembra filare liscio come l’olio, ma nel momento decisivo potreste perdervi un po’ dietro a qualche insolito pensiero fumoso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Subissati dalle incombenze arretrate, per via della Luna nel Toro in opposizione, dovrete far fronte a un inizio settimana un po’ stancante.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’armonia all’interno della coppia può essere raggiunta senza fatica in questo periodo, grazie all’appoggio prezioso di Venere e di Marte.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In arrivo un pizzico di avventura, con il trigono lunare a Plutone. Ora spetta solo a voi scegliere, se accettare o meno qualche piccolo rischio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice la Luna in disarmonia, non avete voglia di controbattere. Saggia decisione, alla fine. Perché perdere tempo in sterili dibattiti?

Pesci. 20/2 – 20/3

Viaggiate ad occhi aperti verso la meta desiderata, e magari, considerata l’alleanza della Luna con Nettuno, il sogno si trasformerà in realtà.

