Oroscopo di domani, 4 luglio 2021: desiderio di indipendenza per i nati nel segno del Toro

L'oroscopo di Barbanera di domani, 4 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Una domenica di puro relax è quello che vi serve per sentirvi ricaricati di nuova energia. Cominciate anche a ideare progetti futuri.

Toro. 21/4 – 20/5

Pensieri originali e desiderio di indipendenza guideranno le vostre scelte in questo periodo della vita, grazie alla congiunzione Luna-Urano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie a Mercurio, in questi giorni i vostri pensieri hanno una marcia in più, ma proprio per questo non sempre gli altri riescono a seguirvi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Cercavate successo e fortuna, dopo una fase un po’ grigia? Arriveranno presto, per merito del sestile del Sole con la Luna nell’amico Toro.

Leone. 23/7 – 23/8

Avete dimenticato tatto e buone maniere, per colpa della disarmonia di Marte arrabbiato con Urano? Ora però dovrete rimediare al più presto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ampliate i vostri interessi, con la Luna in trigono al vostro cielo, senza ascoltare chi vi dice di rimanere aggrappati a vecchie concezioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Di opportunità ce ne sono moltissime, ma voi sembrate attendere che qualcuno ve le serva su un piatto d’argento. Non pretendete troppo?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un contrattempo, per via della Luna nel vostro segno opposto, aumenta il nervosismo e non vi permettere di cogliere la bellezza dei momenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

È festa, il lavoro per oggi può aspettare, anche se siete pressati dalle scadenze. Utilizzate il tempo libero odierno per stare con la famiglia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In questa domenica siete già pronti per un grande sprint, con l’energia positiva trasmessa dalla Luna in Toro. Siete instancabili, chi vi terrà testa?

Acquario. 21/1 – 19/2

Problemi con la gelosia per via della disarmonia lunare con il vecchio Saturno. Ma prima di prendere decisioni importanti, occorre fare chiara luce.

Pesci. 20/2 – 20/3

Viaggerete molto con la fantasia, grazie al sestile della Luna, tanto che potreste perdere il senso pratico e dimenticarvi... di preparare il pranzo!

