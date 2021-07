Oroscopo di domani, 3 luglio 2021: qualche grattacapo per l'Ariete

L'oroscopo di Barbanera di domani, 3 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il fine settimana vi porterà qualche grattacapo di troppo che vorreste evitare, ma per colpa della quadratura lunare con Plutone, non sarà facile.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ingresso della Luna in casa vostra renderà l’atmosfera molto più romantica del previsto. A caval donato non si guarda in bocca!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il vostro entusiasmo iniziale potrebbe essere frenato da alcune circostanze, ma non dovete perdervi d’animo, il weekend è appena cominciato!

Cancro. 22/6 – 22/7

Magari di primo mattino non siete proprio di buonumore, ma il transito lunare nell’alleato Toro vi farà tornare il sorriso sulle labbra.

Leone. 23/7 – 23/8

Con il passare delle ore, i vostri piani subiranno una battuta d’arresto: l’arrivo tedioso della Luna nel lento Toro vi ostacolerà apertamente.

Vergine. 24/8 – 22/9

La seconda parte di questo sabato sarà più intrigante, grazie alla Luna in visita nel fedele Toro. Non disdegnate una cenetta a lume di candela.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Molto presto l’opposizione lunare sparirà, e vi sentirete di nuovo in ottima forma. Intanto però sotto con faccende casalinghe arretrate!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il passaggio della Luna in Toro appesantirà la vostra serata, rovinando ciò che avevate in mente. Pazienza, proverete con qualche altra idea!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Approfittate della Luna ancora per poche ore in trigono al vostro segno, per avviare un importante progetto. Il buongiorno si vede dal mattino!

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna, in disarmonia con Plutone, non vi fa di certo iniziare la giornata nel modo migliore. Mantenete un atteggiamento sereno, nonostante tutto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Forse con meno ostinazione, non vi redarguirebbero così spesso e così tante persone. Ma, niente da fare, volete avere sempre l’ultima parola.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sopraggiunge l’accordo della Luna con Giove, per darvi manforte laddove abbiate ancora qualche lacuna. Buon per voi, vi sentite fortunati!

