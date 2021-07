Temptation Island, Tommaso pazzo di gelosia per Valentina: "Deve guardare solo me, lei è mia"

La fidanzata Valentina si mostra in bikini davanti a tutti, nel villaggio dei single, ed ecco che Tommaso fa libero sfogo della sua gelosia. Queste le prime dinamiche delle coppie della nuova edizione di Temptation Island, in onda da ieri sera su Canale 5. In gara anche una coppia di Palermo, formata da Federico e Floriana.

Ma a far discutere sono stati subito Tommaso e Valentina. Lui ha 21 anni, mentre lei di anni ne ha 40. Separata dal 2016, sta insieme a Tommaso dal 2019.

I due vivono insieme a Roma, e lei lavora come hostess. Tommaso, molto più giovane di lei, ha studiato alla Marymount International School. Ama lo sport e vuole diventare un istruttore di snow board.

"Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui”, ha detto Valentina. In effetti, già ieri sera, vedendo i primi video della fidanzata nel villaggio dei single in costume da bagno, o durante le prove previste dal programma, Tommaso non ha nascosto la sua enorme gelosia nei confronti della sua dolce metà.

"La nostra storia è stata una congiunzione astrale, - ha detto Tommaso - io ho rinunciato alla mia giovinezza e a 10 anni di vita per stare con lei e sposarla. Lei è mia, e non deve guardare nessun altro".

Vedendo i primi video, Tommaso appare visibilmente scosso, letteralmente pazzo di gelosia. “Si vuole sentire bella senza di me? Eppure io mi sono scelto una moglie, mica una pischella”.

© Riproduzione riservata