Riecco Maria Zaffino, la storica ballerina di Amici è diventata nonna... a 43 anni

Volto storico fra i ballerini professionisti di Amici, oggi Maria Zaffino è diventata nonna a soli 43 anni.

Sua figlia Chiara, 20 anni, ha dato alla luce un maschietto, figlio nato dalla sua relazione col compagno Alessandro. In una serie di storie su Instagram, la ballerina ha condiviso con i suoi fan la nascita del piccolo Leonardo, al quale ha rivolto un pensiero: "Nonna ti ama già follemente".

Dopo l'esperienza ad Amici, oggi la Zaffino lavora come insegnante in una scuola di danza a Roma.

La Zaffino, dopo la nascita del nipotino, continuerà a lavorare: "Mia figlia vuole questo, non vorrebbe mai vedermi fare la nonna 24 ore su 24".

Nata il 15 settembre 1977, Maria Zaffino ha cominciato a ballare a soli 4 anni. A 17 anni ha vinto il concorso Bravissima iniziando così a lavorare in diverse trasmissioni televisive, come Buona domenica.

Per 10 anni è stata il volto di punta di Amici, prima come assistente e poi come ballerina professionista. Madre di Chiara e di Maya, la Zaffino ha da poco coronato il suo sogno d'amore con il suo Daniele.

Su come è cambiato il talent di Amici, Maria Zaffino ha detto: "Il programma è cambiato molto, prima si respirava un'aria più semplice. I ragazzi erano più tranquilli, acqua e sapone. Maria De Filippi ha creduto in me e mi ha dato tantissimo spazio. Se oggi mi chiamassero come giudice, io andrei".

