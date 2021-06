Oroscopo di domani, 2 luglio 2021: Sagittario con il vento in poppa

L'oroscopo di Barbanera di domani, 2 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie alla Luna alleata di Saturno, Marte e Mercurio che fa il tifo per voi, avrete un vero asso nella manica in ogni occasione vi si presenti.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se non sempre vi rimane facile esprimere le vostre emozioni, lo sforzo che farete sarà percepito dal partner che vi guarderà con occhi nuovi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Intelligenza e acume amplificati dal sestile della Luna con Mercurio. Eccellerete in test ed esami, da affrontare senza lasciarvi impensierire.

Cancro. 22/6 – 22/7

Lamentarsi a quanto pare serve a molto poco, anzi finireste per sembrare degli inguaribili brontoloni. Meglio darsi da fare e trovare soluzioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Intraprendenti come non mai sotto l’influsso del trigono Luna-Marte, pesterete i piedi a un collega con il quale avevate un buon rapporto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le parole contano più del previsto? Dovete dar loro il giusto peso e non lasciarvi condizionare troppo dal giudizio inclemente di qualcuno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Forse non vi siete spiegati troppo bene e il malinteso vi coglie alla sprovvista. Che volete farci? Dovrete ricominciare tutto da capo!

Scorpione. 23/10 – 22/11

La vitalità non è al top, ma questo non vuol dire che, con il giusto impegno e una buona dose di pazienza, non possiate raggiungere bei traguardi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Scalpitanti e aitanti e con il vento in poppa, soffiato dalla Luna in un segno a voi affine. Non è certo questo il momento per tirarsi indietro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Anche se non tutte le ciambelle vi riescono col buco, non andate su tutte le furie. Studiate meglio la ricetta e adoperate ogni accortezza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il realismo e la concretezza del sestile Luna-Saturno, potrete facilmente assumervi maggiori responsabilità nel lavoro o nella coppia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vorreste risanare le vostre finanze, ma in questo periodo non sarà facile. Attendete l’occasione giusta, se volete ottenere un effetto duraturo.

© Riproduzione riservata