"Non mi fa vedere i figli da 10 mesi", Maxi Lopez attacca Wanda Nara ma lei gli fa causa

Maxi Lopez torna ad attaccare l'ex moglie Wanda Nara, e tuona: "Lei non mi fa vedere i miei figli da 10 mesi".

Il calciatore lo ha rivelato via social, post poi ripreso dal famoso giornalista argentino Ángel de Brito durante il programma "Los Angeles". Pare che gli stessi figli abbiano mostrato rabbia per questa situazione.

Al frontale attacco la modella argentina ha risposto per vie legali. Il suo avvocato Ana Rosenfeld infatti si è detta pronta "a far causa al giocatore per diffamazione".

Intanto, lo stesso giornalista de Brito ha rivelato ulteriori dettagli dopo la rivelazione del calciatore: "I ragazzi di fatto possono parlare con il padre, e l'ultima volta lo hanno fatto in occasione della festa del papà. Ecco che i ragazzi hanno affermato che questo post del padre non gli è piaciuto per niente".

E ancora: "Tutti leggono, tutti hanno i social e questa cosa non è piaciuta loro perché accusa la madre e i ragazzi sono cresciuti con lei 24 ore su 24 da quando sono nati".

Il 28 maggio del 2008, Wanda Nara si è sposata Maxi López. Dal loro matrimonio sono nati 3 figli: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). I due hanno poi divorziato il 6 novembre 2013, dopo essersi accusati a vicenda di diversi tradimenti.

Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 il calciatore Mauro Icardi. Da questa nuova unione, sono nate due figlie: Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

Dopo l'attacco di Maxi Lopez, i figli si sono lamentati col padre con tanto di telefonate e audio che Wanda Nara potrebbe presentare in tribunale. "I ragazzi dicono al padre 'non preoccuparti di mamma, togli quel post'. Ci sono gli audio dei bambini che dicono questo al padre".

Wanda Nara si è detta stanca del comportamento dell'ex marito. L'avvocato di Wanda Nara ha annunciato che il risarcimento sarà devoluto agli alimenti dei bambini.

