Oroscopo di domani, 24 giugno 2021: Leone e Capricorno incontenibili, sorprese per la Bilancia

L'oroscopo di Barbanera di domani, 24 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Una giornata in compagnia della Luna in Sagittario. Ideale per godervi il presente e affrontare agevolmente l’incontro con un ex mai dimenticato.

Toro. 21/4 – 20/5

Risveglio monotono. Nel lavoro rendete bene, ma l’impegno costa fatica, specie se gli amici hanno organizzato un evento a cui vi tocca rinunciare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nettuno in Pesci e Luna in Sagittario ingenerano qualche forma di confusione. Da buoni giocolieri saprete mantenere i piattini cinesi in equilibrio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Canalizzando la vostra energia verso un unico obiettivo e procedendo con calma, eviterete dispersioni e potrete focalizzare meglio gli ostacoli.

Leone. 23/7 – 23/8

Sul lavoro, in casa, con gli amici siete una fonte inesauribile di verve e di buonumore. Un carosello di emozioni e di iniziative bollenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non sarà un giovedì riposante zeppo com’è di imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza potrete facilmente riuscire a tenere testa a tutto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata dal ritmo vivace, messaggera di ritmo, di sorprese piacevoli. Organizzate una cenetta con un vecchio amico per aggiornarvi sulle ultime novità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le geometrie planetarie odierne sono positive per la sfera familiare che sta vivendo un buon momento. Novità e cambi di scena.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il partner reclama attenzioni, ma siete molto, troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza. Bizze e capricci da non sottovalutare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella scalata al successo niente può fermarvi. Siete determinati, pronti a mettere al tappeto gli avversari e a imporre senza condizioni le vostre regole.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un’altra mattinata divertente, in virtù della Luna ancora in Sagittario. Una sorpresa da parte di una persona cara, pausa pranzo con l’amato bene.

Pesci. 20/2 – 20/3

Inizio giornata non tra i più sereni, con la Luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l’accordo con i colleghi complicato. Andrà meglio più tardi.

© Riproduzione riservata