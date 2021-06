Oroscopo settimanale, l'estate porta novità: rinascita per l'Ariete, fortuna per Gemelli e Bilancia

Buona estate a tutti i dodici segni, solstizio, plenilunio e movimenti planetari che rendono questa settimana astrologica una delle più movimentate dell’anno!

Ariete

Lo sentite il caldo calore del vostro astro Marte che vi corrobora e vi accende letteralmente in tutto?! …ecco che le stelle per voi inaugurano l’estate, piena di passioni ed amori che si concretano e che si inseguono con grande passionalità. È arrivato il momento in cui le vostre elucubrazioni filosofiche e concettuali vengano abbandonate e che da bravo segno che disconosce la diplomazia non abbiate remora alcuna a prorompere con grande vis qualora e laddove non vi stia bene qualcosa. Siete letteralmente rinati ed i pianeti stanno celebrando la vostra nuova era, vivetela fino in fondo, con amore e passiona che sembra traboccare nel vostro cielo, dateci dentro!

Toro

Anomala situazione per voi questa settimana che sembra segnare un nuovo inizio verso l’estate. È tempo di scegliere qualcosa di nuovo e di non farvi più remore nell’esplodere di una nuova vitalità che vi contraddistingue. Il vostro cielo si avvale di pianeti, di aspetti che esigono da voi una più netta chiarezza rispetto a tutto ciò che volete o sapete, guardatevi bene dentro ed esprimete veramente i vostri desideri, non vi sentite capiti…?! … non è importante! L’ importante è come voi volete vivere e come vi volete sentire amati, nessuno del resto, è obbligato a sopportare e voi avete definitivamente capito che non è sempre il vostro compito farlo, quindi amate e lasciatevi amare alle vostre regole!

Gemelli

Il Sole vi abbandona… la vostra stagione è finita… ma proprio perché rappresentate uno slancio vitale e pienamente compreso nei vostri sentimenti e nelle emozioni più grandi vi toccherà sentire profondamente la gioia crescente di un’estate che rinfranca lo spirito e che accende di luce il cuore. Con una stupenda Venere in sestile che vi rende capaci di amare anche l’amore degli altri e la gioia di vivere intorno a voi! Il vostro è uno degli oroscopi più belli di questa settimana che implicita amore e fortuna, perdendo forse malinconicamente una certa centratura del vostro io, ma favorendo il flusso vitale delle cose belle, per le stelle, questa settimana avete vinto il premio della critica: bravi!

Cancro

Poche volte leggendo il cielo si è rilevato un inizio della vostra stagione così complesso e movimentato, il Sole entra nei vostri gradi e finalmente è estate! Voi siete l’estate! Bella calda e sognatrice, ma con la vostra Dea Luan in opposizione in un plenilunio, Venere decide di abbandonarvi e vi obbligherà ad un più oggettivo riscontro delle vostre vicissitudini sentimentali, assieme a Marte che esige una valenza attiva e concreta di lavoro e vita sentimentale. È un’ estate molto forte e piena di grandi conferme o di stop rispetto ad un procedere che forse non vi rende felici. È tempo di fare una profonda analisi della vostra bellezza interiore e forse di liberavi finalmente di tutto ciò che non vi appartiene più, per splendere sotto un sole che vi è proprio e che mai smetterete di incarnare soprattutto di notte, poiché voi rappresentate la notte estiva piena di fascino e magia…

Leone

Iniziate l’estate con una nuova ricerca, dentro di voi si agita un profondo turbamento e dovrete decidere cosa fare di ciò che riguarda il sociale che implicita una nuova forma di manifestazione, forse un po’ più raccolta, forse un po’ più alla ricerca di una dimensione più appartata e distante, a salvaguardia e tutela di ciò che ritenete prezioso ed importante. Il vostro cielo è un cielo di accumulo che tenderà a regalarvi dei bellissimi risultati più in là, nel mentre godetevi la vostra realtà privata, la vostra realizzazione interna, la vostra famiglia e tutto ciò che è sacro. Non fidatevi poiché il vostro astro, il Sole, è in dodicesimo campo di nuove iniziative o di nuovi amici, poiché le insidie nascoste tutto ciò che non è destinato ad essere sarà chiaro in questo periodo molto introspettivo per voi…

Vergine

Il vostro cielo inizia benissimo questa settimana che sembra fatta di slanci di ripresa e di grande forza attiva, le energie generate proprio dal vostro astro Mercurio si faranno sentire e tutto tornerà sereno e pieno di slanci. Ma da mercoledì in poi un dispettoso Mercurio tenderà ad inficiare la vostra realtà e a dirigervi verso dubbi ed incertezze. Starà a voi stabilizzare il tutto facendo una grande forza sulla vostra solida realtà e non omettendo le cose che vi creano incertezza. Non si può sempre fingere che tutto vada bene, se sentite che vi manca qualcosa, e non perché state male, andate a riprendervelo e non temporeggiate ulteriormente, il vostro sentimento sta mutando e voi siete sicuri nel lavoro ma un po’ meno negli affetti…

Bilancia

Il Sole inizia una quadratura nefasta, ma la bella Venere inaugura un trigono corroborante. Anche questa estate ve la cavate con un buon inizio ed una felice overture di stagione. La vostra realtà seppure complicata sembra esercitare una grande presa positiva sulla vostra vita che esigerà tributi di fatica e di organizzazione, ma tutto per voi è affrontabile quando la bella Venere vi illumina e vi regala un amore immenso in cui credere. Fortunatissimi quindi in amore e pieni di energia vitale per tutto ciò che vi renderà grandi in questa felice realtà estiva che non farà altro che confermare le direzioni di investimento in cui vi state spendendo rendendovi invincibili!

Scorpione

Settimana complessa anche per voi che inaugurate l’estate con un Sole particolarmente amico ma pieno di contraddizioni, mentre la bella Venere per voi va a farsi benedire per qualche tempo e Nettuno che getta ombre emotive sul vostro operato che ancora non guardate con troppa lucidità ma che sta attraversando un momento felice e pieno della vostra aspettativa di vita e di relazione che muore dalla voglia di concretizzare un vostro successo di relazione sociale più libero che ancora tarda. Nella ricerca affettiva siete ancora pieni di aspettative, ma forse concentrandovi molto di più sul lavoro troverete che la vostra vita di relazione non è poi così male e che può ancora riservarvi sorprese…

Sagittario

Un movimento al giorno questa settimana dettato dagli astri che prederà il vostro sentimento e la vostra oscillazione emotiva, una buona notizia con un lunedì che implicita che il Sole ha smesso di esservi opposto e finalmente migra nel segno de Cancro, finendo di ostacolarvi. Il vostro cielo si orienta verso una riconquista di qualcosa, ma non sempre le grandi aspettative verranno compensate. Complice un Nettuno di confusione che regolerà la vostra realtà astrologica da mercoledì, ma il plenilunio vi garantirà chiarezza, e vi aiuterà a capire cosa non va nella vostra impostazione delle cose, una cosa è certa: gli ostacoli sono finiti, ma è più forte di voi interrogarvi sulla vostra realtà emotiva che esige grande attenzione…

Capricorno

Questa settimana per voi inizia all’insegna dei cambiamenti, il vostro cielo è decisamente pieno di cose da fare e da vivere, ma nel vostro inconscio sentite che qualcosa vi trattiene ancora. Le opposizioni estive come di regola vi obbligheranno a riflettere sulla vostra capacità di relazione e chi amate non sempre sarà vicino a guidarvi. Il vostro cielo è decisamente pieno di grandi possibilità, ma che non sono di natura predittiva piuttosto di natura possibilistica. Intanto Mercurio e Nettuno saranno fautori di avvenimenti curiosi nel vostro cielo, e moniti che dovranno ben essere interpretati, mentre il cielo è decisamente illuminante con un plenilunio che vi svelerà la realtà oggettiva delle cose…

Acquario

Il vostro cielo vanterà ben due opposizioni importanti, quella di Venere e Marte, ma sarà un lucidissimo Mercurio a farvi dribblare tutto con grande maestria, disinteressati fino in fondo della vostra condizione amatoria e passionale vi trasformerete come al solito negli esseri imprendibili ed affascinanti che non lasciano spazio a molto coinvolgimento, ma che sanno perfettamente che nel proprio intimo albergano tutte le capacità necessarie per creare una magnifica estate che sembra arrivare emotiva e morbida con i dettami di un Nettuno che solo voi e pochi altri nello zodiaco saprete padroneggiare. Amore, sentimenti ed emozioni saranno ben governati ma nulla vi impedirà di progettare il vostro futuro in maniera ottimale. Intanto bellissime sorprese in ambito lavorativo e sociale, estate seduttiva si annuncia…

Pesci

L’estate si annuncia confusa ma piena di sentimenti, il vostro cielo vi gratifica dandovi ancora una volta una gamma di sentimenti da spendere nella maniera che ritenete più opportuno, ma nulla vi impedirà di essere felici. Il vostro cielo vi segnala che l’abbandono di alcuni supporti planetari vi potrebbe gettare un po’ nella confusione e nei dubbi, ma avrete poco da questionare poiché vi rimane una profonda voglia di vivere da spendere e da usare anche dimentichi della vostra insicurezza per trasformarvi in un disinibito essere zodiacale capace ormai di fronteggiare qualunque fluttuazione. Ora è il momento di tirare fuori quanto avete tesaurizzato e di rendervi forti in quanto ormai esperti della vostra realtà…

