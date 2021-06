"Non faccio una foto con chi non compra i miei dischi", scoppia sul web il caso Madame

"Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto, o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 ore solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni". Questo il tweet di Madame che sta sollevando un polverone di polemiche in queste ore.

Uno sfogo quello della giovane cantante che non è affatto piaciuto al popolo del web. Il suo vero nome è Francesca Calearo ed ha esordito nel mondo della musica nel 2018 col brano "Sciccherie". Reduce dalla scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano "Voce", la giovane artista ha dato diverse volte prova del suo forte carattere.

Tuttavia pare che però stavolta abbia un po' esagerato, scagliandosi contro i fan. Cosa che di fatto non è stata per nulla apprezzata dai suoi stessi sostenitori.

"Fan di Madame - ha scritto ironico un utente - da domani andate in giro con lo scontrino della Mondadori o con la ricevuta di ticketone per dimostrarle che siete suoi fan in caso la incontrate, dopo il green pass il madame pass". "Ma vai a fare ripetizioni da Orietta Berti, e vediamo se tra 60 anni ci sarai ancora. Anche meno, fenomeno", ha scritto un altro utente.

Preso atto di tante polemiche, Madame ha poi cercato di chiarire la vicenda chiedendo scusa.

"Si è trattato di un errore mio, voglio chiarirmi soprattutto per il mio pubblico a cui devo tantissimo. Il rapporto fan-artista è sacro - ha spiegato la cantante - ed è un rapporto assolutamente personale. Tuttavia, un mio fan con cui ho un rapporto, non mi interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia, per chiedermi una foto".

La cantante ha anche chiarito che "di fatto la foto mentre io cenavo, alla fine io l’ho fatta perché mi reputo una persona educata, e rispettosa".

© Riproduzione riservata