Selfie senza trucco, la Ventura attaccata dagli haters: la difende la compagna dell'ex marito

Simona Ventura condivide sui social una sua foto senza trucco ed ecco che gli haters si scatenano.

Fra i tanti complimenti, infatti, su Instagram sono apparsi anche dei commenti negativi sul viso della nota conduttrice. “Orrende quelle sopracciglia” oppire “Orrenda tutta, con quelle mascelle rigonfiate”.

In difesa della Ventura è scesa in campo Nicoletta Larini. Nulla di strano se non fosse che la Larini è l'attuale compagna dell'ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini.

La giovane ha esortato questi utenti che hanno criticato la Ventura ad avere maggiore educazione e rispetto.

Fra le due donne c'è un rapporto sereno. Era il 30 marzo 1998 quando Simona Ventura sposò il calciatore Stefano Bettarini. Dal loro matrimonio sono nati 2 figli: Niccolò e Giacomo. Nel 2004 i due si sono separati, per colpa di diversi tradimenti da parte di lui. Il divorzio è arrivato poi nel 2008. Oggi la Ventura si dice felice accanto a Giovanni Terzi mentre procede a gonfie vele la relazione fra Bettarini e la Larini.

