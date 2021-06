Oroscopo di domani, 20 giugno 2021: passione e entusiasmo per lo Scorpione, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, domenica 20 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

L’empatia, la comprensione dello stato d’animo altrui vi permettono di agire nel modo migliore a qualsiasi stimolo che provenga dall’esterno.

Toro. 21/4 – 20/5

Risveglio sereno, con il passare delle ore qualche nuvola offuscherà il vostro orizzonte. Nervosismo per incombenze che attentano al bisogno di riposo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Affrontando gli impegni professionali con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete parecchie soddisfazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mattinata domenicale dedicata alla casa, faccende e pargoli. Pomeriggio tutto per voi, da spendere senza esitazioni in ciò che vi rende felici.

Leone. 23/7 – 23/8

Vi conviene rispettare scrupolosamente le direttive, se siete al lavoro: per evitare problemi, fate rientrare l’impulso battagliero nei ranghi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Belle novità per chi opera in squadra. La collaborazione promette risultati eccellenti. Favoriti i master di studio, i trasferimenti e le promozioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un passatempo che richiede una buona manualità potrebbe essere quello che fa per voi, per aiutarvi a rilassarvi e recuperare una completa serenità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Passione e forza d’animo. Troverete nell’entusiasmo un eccellente estintore, per spegnere sul nascere qualunque eventuale focosa polemica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata di festa adatta per l’introspezione, per ascoltare la voce interiore, per fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal baccano.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie all’apporto di efficienza e spirito costruttivo, l’attività procede speditamente. Determinazione, tenacia. Tutto sotto controllo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se il vostro sentire è divergente dall’atteggiamento delle persone intorno, non sarà facile, ma adattarsi al momento è la cosa migliore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Seguite senza riserva il vostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il vostro asso, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive.

