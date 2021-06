Sustenium Energy Together, via al progetto per i bimbi di famiglie in difficoltà

Lezioni di musica, attività sportive, letture, proiezioni cinematografiche e tanto altro, con un unico obiettivo: dare un sostegno reale ai bimbi con meno opportunità in questa fase di ripartenza.

Dal primo giugno è attiva la campagna solidale “Sustenium Energy Together” organizzata con Every Child is My Child, la ONLUS presieduta dall’attrice Anna Foglietta e formata da artisti che hanno deciso di impegnarsi a sostegno dei più piccoli.

Parte del ricavato delle vendite di Sustenium Plus effettuate nei mesi di giugno e luglio verrà devoluto a Every Child is My Child per portare avanti il progetto “Plaster School Italia.

Quest’iniziativa permetterà alle famiglie in difficoltà di poter iscrivere i loro bambini ad attività sportive di diverse discipline, a masterclass con i grandi protagonisti del cinema, della musica e dello sport, a proiezioni cinematografiche, a letture semisceniche e ad altre iniziative extrascolastiche. Per esempio, i ragazzi che invieranno le migliori recensioni sui film visti nel 2021 saranno ospitati dal festival cinematografico internazionale dedicato alle giovani generazioni, “Alice nella Città”, proprio alla Festa del Cinema di Roma e potranno vivere da vicino dieci giorni di proiezioni, eventi e incontri con i grandi protagonisti del cinema e del mondo dello spettacolo.

Oltre ad essere gratuite, tutte le masterclass saranno organizzate sia dal vivo che in digitale per permettere un’ampia partecipazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei protocolli COVID-19.

“Every Child is My Child è un'associazione che si occupa d'infanzia, soprattutto nell'aspetto della sua formazione, - ha detto Anna Foglietta, Presidente della ONLUS Every Child is My Child - ed essere riusciti a riportare il modello che già abbiamo creato in Turchia, a Reyhanli, anche qui in Italia per noi è un traguardo importante, perché dopo quest'anno così difficile e complicato per i bambini e per gli adolescenti, riuscire a offrire loro degli strumenti come lo sport o il confronto tra artisti e studenti per valorizzare le loro qualità e i loro talenti, per me è una grande vittoria”.

“Con Sustenium Energy Together, vogliamo dare alle famiglie di tutta Italia un’iniezione di energia e dare un sostegno concreto per affrontare con maggiore serenità questo periodo, tanto atteso, di ripartenza - ha detto Riccardo Nigi, Direttore Menarini Consumer Healthcare Italia – Siamo felici che, grazie all’impegno di Anna Foglietta e dell’associazione Every Child is My Child, tantissimi bambini potranno avere gli strumenti per coltivare i loro talenti e realizzare i loro sogni”.

Every Child Is my Child Onlus nasce nel 2017 quando subito dopo il terribile attacco chimico in Siria Anna Foglietta chiama a raccolta tutti gli artisti del panorama cinematografico e musicale italiano per dire “basta” ed impegnarsi direttamente nei confronti di tutti quei bambini vittime delle stragi. Da quell’appello nasce a novembre 2017 un libro edito da Salani “Everychild is my child storie vere e magiche di piccola e grande felicità”, i cui proventi, oltre al concerto Live for Syria, organizzato da Daniele Silvestri con diversi artisti, sono stati tutti devoluti alla realizzazione della Plaster School, progetto cardine di ECIMC ONLUS, scuola sita a Reyhanli nel confine turco-siriano, che ad oggi ospita 80 bambini e dona sostegno alle loro famiglie. La Plaster School è un progetto totalmente autofinanziato che grazie all’affetto e la fiducia.

La Onlus ha lavorato inoltre nel corso di questi anni anche a diversi progetti per la sensibilizzazione sui temi deli diritti dell’infanzia e dell’inclusione sociale portando anche le sue istanze sui minori in zona di guerra presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. Lo scorso anno ha appoggiato, durante la pandemia, l’associazione Banco alimentare traverso l’appello social #alimentiamosperanze, per sostenere attraverso la raccolta di cibo e beni di prima necessità le persone in difficoltà dopo il fenomeno del COVID- 19.

