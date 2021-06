Oroscopo di domani, 9 giugno 2021: mercoledì produttivo per il Capricorno. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 9 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Armonica a Saturno, la Luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole, più intraprendente del vostro carattere. Socievolezza in rialzo.

Toro. 21/4 – 20/5

È arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte, tentando, per quanto è possibile, di stringere alleanze con persone fidate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie a Saturno, la Luna nel segno ammortizza le uscite impreviste e gli incassi rimandati, con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una lieve inquietudine, che per voi è difficile comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo!

Leone. 23/7 – 23/8

Se attualmente vi sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le vostre idee sono approvate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il transito della Luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante. Contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dai Gemelli, la Luna lancia segnali interessanti a Saturno. Specialisti nelle pubbliche relazioni, oggi siete al top e raccogliete stima e ammirazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per quanto siate tendenzialmente diffidenti, dovreste cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di scambiare opinioni e punti di vista.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in opposizione vi mette di fronte alla necessità di rivedere le vostre opinioni, che non è detto che siano in assoluto le migliori.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Tutto in regola. Mercoledì produttivo e di grandi soddisfazioni soprattutto sul fronte economico. Contatti da salvare in rubrica: vi torneranno utili.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna è in trigono a Saturno. Con queste credenziali, il fronte affettivo è luminoso. Atmosfera interessante: il vostro carisma vi assicura uno stuolo di fan.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima incerto. I dubbi riguardano in modo particolare il lavoro, la casa, la famiglia e la difficile impresa di gestire tutto al meglio.

