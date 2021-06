Oroscopo di domani, 8 giugno 2021: martedì favorevole ai Gemelli, brillanti risultati per la Vergine

L'oroscopo di Barbanera di domani, 8 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se l’avete in programma, datevi da fare su ciò che riguarda gli immobili. Vi capiteranno vantaggiose occasioni di vendere, acquistare o ristrutturare la casa.

Toro. 21/4 – 20/5

Per non lasciarvi con l’amaro in bocca, la Luna prima di abbandonare il vostro segno si accorda con Nettuno, Plutone e Marte, proponendo delle belle novità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La giornata può essere considerata favorevole, avete molte frecce al vostro arco. Razionalità e spirito di osservazione viaggiano appaiati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Impetuosa e calda, l’onda dell’affettività. Emozioni sempre in primo piano, con una gran voglia di vivere e trasmettere energia positiva a chi avete vicino.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è facile mettere ordine nelle idee che vi affollano la mente, ma con calma e maggiore fiducia in voi stessi, ce la farete. Procedete a piccoli passi...

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in Toro in sestile a Marte, sarà facile conseguire brillanti risultati a tutti i livelli: nella carriera, nello studio, in amore, nelle finanze.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La situazione economica è più instabile del previsto? Pianificate con cura le uscite, ma non fatene una malattia o un assillo: andrà tutto bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se fra il vostro segno e la Luna non corre buon sangue, Nettuno si fa in quattro per permettervi di attraversare al meglio le trasformazioni in atto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il senso pratico e l’intuizione lavorano in buon accordo, aiutandovi a orientarvi nelle scelte e a proiettarvi con fiducia nei cambiamenti auspicati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il passaggio della Luna in Toro sottolinea le qualità presenti in voi: costanza, volontà e tenacia. Perfette per costringere alla resa chi vi ostacola.

Acquario. 21/1 – 19/2

In questo periodo procedete come sulle sabbie mobili, tra desideri inconfessati, decisioni incerte, reazioni imprevedibili che minano il vostro benessere.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Toro in sestile a Marte mette una pezza nei conflitti che agitano il fronte domestico. Tra conti e bilanci, traducete in realtà i sogni.

