Michele Merlo grave, l'angoscia del padre: "Ridotte le speranze di una ripresa per Mike Bird"

"Speranze ridotte al lumicino". Parla chiaro il padre di Michele Merlo, in arte Mike Bird, colpito da una leucemia fulminante e ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

L'ex concorrente di Amici in queste ore sta lottando fra la vita e la morte. A dare maggiori dettagli sulle sue condizioni, è il padre intervistato da un tg locale di Bassano. Stando al suo racconto, il figlio si trova in coma farmacologico. Le speranze di una ripresa “sono davvero ridotte al lumicino“.

Nelle scorse ore anche Simone Frazzetta, pure lui ex concorrente di Amici, aveva detto che la situazione di Merlo “non va bene”. Il cantante 28enne è stato colpito da una leucemia fulminante, che ha provocato una emorragia cerebrale. Operato d’urgenza, ora si trova in coma farmacologico. Anche la madre del giovane ha invitato tutti a pregare per la ripresa del figlio. Fra i tanti messaggi di affetto che hanno inondato i social, anche quello di Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo.

Anche lui ex allievo di Amici, Riki ha voluto rivolgere un pensiero a Mike Bird. Con lui, durante la 16esima edizione del talent, Riki aveva avuto degli scontri pesanti per dei presunti "comportamenti scorretti". Tornato sull'argomento, Riki in queste ore ha voluto precisare che "erano cose da nulla, che non contano niente".

Riki infatti ha scritto: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”.

