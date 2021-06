Oroscopo di domani, 6 giugno 2021: I nati sotto il segno della Vergine possono dormire sonni tranquilli

L'oroscopo di Barbanera di domani, 6 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siete ancora in bilico fra varie situazioni sentimentali, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà.

Toro. 21/4 – 20/5

Luna, Venere e Giove vi riempiono di coccole. Avete tantissimi buoni motivi per vivere una relazione sull’onda della passione e dell’entusiasmo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In linea di massima potete contare su atmosfere domestiche distese e legami familiari rassicuranti. Buone intuizioni, finanze in rialzo.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna amica vi restituisce la sicurezza in voi stessi, vigila sugli investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in arrivo! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e con i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi potete dormire sonni tranquilli, la serenità è garantita. È la giornata giusta per godervi il calore e l’affetto delle persone che amate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Clima poco brillante per la vita affettiva, dubbi e gelosie vi assillano. Dentro di voi troverete le risposte alle vostre domande: scandagliate!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fare colpo su chi vi piace non è un problema, difficile è “piantare le tende”. Un’immotivata diffidenza vi rende incostanti e sfuggenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

È questo il momento in cui è necessario cambiare alcune abitudini familiari, riordinare oggetti, situazioni e anche rapporti interpersonali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le certezze oggi ve le offre la Luna. Un pizzico di fortuna come condimento alle vostre qualità professionali trasforma il precariato in stabilità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Domenica in sordina. Avete voglia di novità. Forse è noia? Le entrate di denaro regalano più stabilità al vostro futuro. Tisane e dieta.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potete contare sull’aiuto di personaggi importanti, se volete allargare il raggio di azione della vostra attività. Viaggi di lavoro e di piacere.

© Riproduzione riservata