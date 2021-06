Oroscopo di domani, 3 giugno 2021: fortuna per il Toro e buoni affari per l'Acquario

L'oroscopo di Barbanera domani, 3 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Meditate sui conti che non tornano e sull’amore che al momento non vi soddisfa? Forse oggi siete un po’ disfattisti. Guardate avanti con fiducia.

Toro. 21/4 – 20/5

A togliervi da qualsiasi situazione incresciosa, oggi ci pensa la Luna in Pesci. Colpi di fortuna e novità su vari fronti: denaro, carriera e amicizie.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Quando come oggi le cose non girano, gli sforzi, specie se indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco. Prendetela con filosofia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Umore alle stelle grazie al passaggio della Luna in Pesci armonica a Marte. Perspicacia, lucidità al massimo. Mail, messaggi e notizie utili dal web.

Leone. 23/7 – 23/8

Il tempo di abbandonare l’immagine vincente ma un po’ sbiadita è ormai alle porte. Sondare meglio le vostre qualità farà emergere talenti nascosti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualcosa con il partner non fila per il verso giusto? Cercate di fare chiarezza, piuttosto che intorbidire le acque nascondendo ciò che sentite.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone, anzi ottime probabilità di riuscita. Riproponetelo!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per uscire dalla crisi emotiva, occorreva l’iniezione di fiducia della Luna in Pesci, fautrice di disponibilità e dolcezza. Trionfo dell’arte.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non è strano che oggi siate confusi e insicuri. È l’effetto della congiunzione Luna-Nettuno che pretende molto e non dà nulla in cambio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con l’aiuto di Plutone, la Luna in Pesci rattoppa abilmente le vostre finanze, messe alla prova da uscite e vecchi debiti quasi dimenticati.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oltre ad essere rassicurante per gli affari, la giornata promette di inserire qualche nota nuova nelle attività di routine, scongiurando la noia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Instabili le emozioni, sia in coppia che nella professione, l’interlocutore riesce a farvi perdere il lume della ragione. Rallentamenti su tutta la linea.

