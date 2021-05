Oroscopo di domani, 2 giugno 2021: giorno speciale per i nati sotto il segno del Toro

L'oroscopo di Barbanera di domani, 2 giugno 2o21

Ariete. 21/3 – 20/4

Di sollecitazioni, come di regola avviene quotidianamente, ce ne sono, ma immersi nel limbo della pigrizia, più o meno beatamente sonnecchiate.

Toro. 21/4 – 20/5

Giorno speciale per voi sollecitato dalla Luna nei Pesci. Un incontro professionale si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna sgarbata quella che oggi fa capolino in cielo, foriera di lavoro festivo straordinario. La consolazione è che sarà ben retribuito.

Cancro. 22/6 – 22/7

Partita vincente oggi con la Luna in Pesci. Buoni affari da realizzare, puntando sulla simpatia dell’interlocutore che vi ha preso a benvolere.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata che non toglie e che non dà. Il filo conduttore odierno rimane l’occupazione, quella che vorreste cambiare o quella di cui siete alla ricerca.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se per qualche ragione vi sentite nervosi, incanalate l’eccesso di energia nella creatività. Staranno meglio gli altri e farà bene a voi stessi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, vi accollate un impegno extra e coinvolgete i vostri cari nell’azione solidale.

Scorpione. 23/10 – 22/1

Che bell’atmosfera vi dona la Luna! A farvi buon gioco c’è pure Venere, da oggi in Cancro, che espande a macchia d’olio il vostro fascino.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mercoledì nuvoloso con la Luna in Pesci. La grinta non vi sostiene e in un contenzioso familiare stranamente subite senza passare al contrattacco.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Questa sì che è una giornata fortunata! Tutto quanto ha a che fare con il lavoro, con i soldi fila con il vento in poppa e il vostro pragmatismo gongola.

Acquario. 21/1 – 19/2

Momento accettabile che non regala, ma neanche pretende. Unica consolazione un po’ di shopping, dove potete togliervi qualche sfizio.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel vostro segno calca la scena con passo sicuro. Inascoltata invece la voce del Sole che tenta di minare la vostra sicurezza: oggi non ci cascate.

© Riproduzione riservata