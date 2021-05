Oroscopo di domani, 1 giugno 2021: ottime opportunità per l'Ariete, Pesci appagati dall'amore

L'oroscopo di Barbanera di domani, 1 giugno 2o21

Ariete. 21/3 – 20/4

Le opportunità sono ottime e abbondanti: dopo aver delineato un piano d’azione, riposate sugli allori o fantasticate sui possibili sviluppi.

Toro. 21/4 – 20/5

Il comportamento di un collega vi dà da pensare: prima invia segnali inequivocabili, poi improvvisamente fa dietro front. Vallo a capire!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Contrariati dalla coppia Luna-Giove alta nel cielo che vi confonde mente e cuore, siete incerti se farvi colpire da Cupido o schivare le sue frecce.

Cancro. 22/6 – 22/7

Per qualcuno è una giornata come un'altra, ma per voi, con la Luna in Pesci, le campane suonano a distesa. Dalla carriera all’amore tutto va magicamente.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata anonima, solo un po’ appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un collaboratore o sulla sincerità di qualcuno a cui fate il filo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna congiunta a Giove. La famiglia mette il becco su tutto: dalla vostra ultima fiamma al nuovo look, il quale a detta dei parenti non vi dona.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Martedì zeppo di incombenze ma sereno, se non fosse per un tarlo che vi lavora in testa: avete frainteso o un conoscente vi ha fatto delle avance?

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna acquatica vi coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia interiore, come se non ci fosse un domani.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera turbata dalla doppia quadratura della Luna e di Giove. I tempi dell’indeciso amato bene sono biblici e si sa che a voi l’attesa proprio non piace.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ambiente e amici disponibili a coccolarvi, a raccogliere le vostre confidenze e con l’occasione a darvi qualche dritta sulle questioni sentimentali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Traguardi impegnativi, il problema è l’incostanza. A volte andate spediti come treni, altre vi perdete facilmente in un bicchier d’acqua.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel vostro segno è appoggiata da Giove. Il perno ruota sempre intorno all’amore: ora possibile, appagante, a dir poco fantastico!

