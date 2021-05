Oroscopo di domani, 31 maggio: l'Ariete punta su precisione e pazienza

L'oroscopo di Barbanera di domani, 31 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Per merito di Saturno favorevole, avrete tutte le carte in regola per risolvere le questioni che vi assillano. Puntate su decisione, precisione e pazienza.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna quadrata a Urano lascia presagire un lunedì frizzantino: in vista tensioni e cambiamenti improvvisi nella vita personale ed emotiva.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Venere che viaggia nel vostro cielo farà luccicare nel vostro sguardo una luce particolare e una persona piena di charme cadrà nella rete rendendovi felici.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Marte amico di Nettuno, date un taglio a quelle relazioni che vi ripropongono sempre le stesse dinamiche. Fate spazio alla voglia di nuovo.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Saturno opposto, ricordate di staccare la spina e non consentite alle vicende esterne di turbarvi più di tanto. Raccogliendovi in voi, troverete la pace.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una Venere antipatica vi fa diventare poco disponibili. Ora sarete distaccati, ora distratti, ora prepotenti, ora scontrosi, ora scorbutici, ora impazienti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie alla Luna in Acquario di oggi, avrete la sensazione di essere considerati o valorizzati, in famiglia o nella cerchia di amici, come vi meritate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per colpa di Giove alleato nel segno dei Pesci, anche la giornata odierna vi regalerà una miniera di novità, di incontri con persone interessanti e coinvolgenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per colpa di Giove nemico dai Pesci, ci vuole una dieta ben pensata ed equilibrata, sonni lunghi e attività ridotta, per sentirvi rinascere in breve tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Urano complice dal segno del Toro favorirà cambiamenti. Li faciliterà. Vedrete che poi le cose si sistemeranno naturalmente senza sforzi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna quadrata a Urano e congiunta a Saturno, riuscirete, con pazienza certosina, a dipanare un’intricata matassa con il plauso di un amico.

Pesci. 20/2 – 20/3

Marte sarà in trigono a Nettuno. Diventerete i pacieri in una controversia familiare e supererete una faccenda che si trascina da troppo tempo.

