L'oroscopo settimanale: brillano le stelle di Leone e Pesci, c'è voglia di tornare a vivere

Settimana molto complessa per gli aspetti che si verificheranno nel cielo, molto favoriti i segni d’acqua, un po’ logorroici gli aria, e dispettosissimi Marte e Plutone nel weekend. Vediamo come se la caveranno i dodici segni.

Ariete

E' una nuova apertura al mondo quella che cercate, un nuovo modo di porvi che faccia uscire di più la vostra personalità e la vostra ritrovata voglia di vivere. Il cielo è molto complesso, con Venere in quadratura che per contrappasso dal suo aspetto ostico vi impone dolcezza e voglia di stare bene con voi stessi curandovi un po’ e facendo del vostro meglio per socializzare, mentre nel privato qualcosa vi snerva ed in amore non vi corrispondono i vostri entusiasmi. Un gioco di Plutone e Marte vi potrebbe fare avvampare di passione o avvertire le distonie sotterranee prima che siano manifeste…

Toro

Forte è il vostro cielo questa settimana che mette in evidenza quanto la vostra ferma personalità quando ha chiaro ciò che desidera diventa la base della realtà della vostra vita. E' tempo di riuscire a concludere qualche buon affare che vi potrebbe giovare, il vostro animo ha riscoperto i piaceri e l’amor proprio per difenderli e fare sì che diventino il balsamo della vostra esistenza. Intanto questa è una settimana in cui Plutone è un po’ mefistofelico e potrebbe farvi avvertire i disagi delle persone attorno a voi che non riescono a comunicare adeguatamente con voi. Il cielo vi assicura una grande fascino ed una distribuzione di energie ottimali per tutto ciò che concerne lavoro ed amore.

Gemelli

Mentre la bella Venere sta facendo i bagagli per lasciarvi soli in compagnia di Mercurio, vostro nume tutelare, vi sentite di aver fatto il pieno di amore. Tra i vostri rapporti c’è stato chi vi ha fatto sentire bene e capiti, confortati ed amati, ma anche chi vi ha fatto capire che in alcune cose concretezza e determinazione sono campi in cui dovrete ancora una volta esercitarvi. Il vostro cielo infatti sembra volervi suggerire in maniera dolce quali sono gli errori di impostazione. Il fine settimana è rivelatore di qualcosa di importante sia in amore che nelle relazioni. Intanto qualche dubbio su ciò che volete fare in futuro...

Cancro

Il caro Marte, vostro ospite questa settimana, sarà decisamente un po’ ostico, anche se le cose non vanno poi così male supportati da un bellissimo trigono di Giove che alimenta espansione e che favorisce un periodo di aspirazioni lavorative notevoli. Ma la brutta opposizione con Plutone renderà tutto un po’ dispettoso e teso, è un ciclo breve, che non interesserà solo voi ma tutto lo zodiaco. Il cielo però darà ottimi recuperi, vi farà sentire come in stato di protezione e vi farà fare del vostro meglio per contenere situazioni difficili da gestire. Alla fine di questo transito potrete solo dirvi bravi da soli, quindi tenete duro, l’amore c’è e forti di questo potete affrontare qualunque cosa.

Leone

Una splendida settimana per voi che avevate tantissima voglia di tornare a vivere e fare del vostro meglio perché gli affetti e le occupazioni potessero tornare ad esser fluide dinamiche e piene di energia. Non fatevi confondere da un inizio settimana con la Luna in opposizione, approfittatene invece per investire di emozioni ed amore chi avete intorno. E' ripartito qualcosa nel vostro cuore e la vostra vita è corroborata da molte cose positive che sono in procinto di accadere e che voi già pregustate. Tra poco in amore una bella notizia, qualcosa di inaspettato, qualcosa che vi renderà felici!

Vergine

La prudenza non è certo una caratteristica che vi fa difetto, è una delle vostre innumerevoli virtù e gli astri vi consigliano di farne largo uso in questa settimana un po’ complicata da Marte e Plutone che rendono tutto molto complesso. Il cielo vi suggerisce di non chiedere troppo, di non spingere su direzioni lavorative ancora sperimentali e di non esagerare manifestando pareri non diplomatici, potreste facilmente venire attaccati. Anche in amore per chi è single le tentazioni soprattutto nel weekend non vanno troppo assecondate, datevi tempo e fate passare questi aspetti un po’ pasticcioni di pianeti antipatici e preparatevi a glissare dove servirà per rendervi tutto più facile e meno stressante. Coraggio, tra un po’ arriva Venere a darvi una mano.

Bilancia

Il vostro cielo è un po’ turbinoso questa settimana, l’antipatico Marte vi mette dei dubbi ed in condizione di sentirvi trascurati. Il, cielo non mancherà di innervosirvi e per cose dette e per dei non detti che potrebbero molto destabilizzarvi e creare insicurezze in amore. Il vostro cielo vi raccomanda calma e di non nevrotizzare un momento tutto sommato felice della vostra vita che vi sta regalando tante soddisfazioni pratiche. I giochi antipatici di questa settimana di pianeti dispettosi potrebbero farvi dubitare inutilmente di ciò che non dovreste mettere in discussione, attenzione a non irritare il partner e a non risultare logorroici…

Scorpione

Una stupenda settimana per voi che inizia dolce ed appassionata, piena di cose da fare e di persone che amate intorno. Torna la vostra voglia di conquista e di affermazione, forse un po’ presi dalle vostre emozioni che vi fanno stare bene vi sfugge qualcosa degli altri ma vi sarà perdonato visto che state di nuovo fluttuando felici verso magnifici sogni che stanno concretizzandosi in realtà. E arrivato il momento di essere concreti e fattivi e di mirare ad obiettivi che vi riusciranno uno dietro l’altro. E' una settimana felice e piena, godetevela. La bella Venere sta arrivando a darvi man forte, l’elemento acqua è il più favorito in una settimana di aspetti difficili, gioite e sorvolate su tutte le asperità con grazia e trasognata distrazione.

Sagittario

Finalmente Venere smette di essere nemica e dispettosa. Non è più in opposizione, e per voi inizia un periodo fortunato in amore e dentro la vostra realtà affettiva. Ma Venere è anche il pianeta della gentilezza e dei legami armonici e questo inciderà parecchio sul lavoro, creando per voi rete e stima facendo così in modo che si creino collaborazioni, strutture ed efficienza. E' tornato il sereno ed anche se è una settimana di aspetti molto difficili ve la caverete benissimo. Forse le aspirazioni sono ancora un po’ limitate, ma per questo ci sarà tempo più in là, godetevi intanto questa ritrovata bellezza.

Capricorno

E ' un cielo molto complesso quello di questa settimana. Si sono riattivate molte cose nella vostra vita e state muovendovi in maniera consistente in termini lavorativi e pratici, ma gli astri suggeriscono che state accumulando una certa mal sopportazione, come se tornare in pista non vi desse più le soddisfazioni che speravate. Nasce l’esigenza di sentirvi protagonisti ma forse non capite come in amore il dialogo sarà importante ed anche l’abbandono di vecchi schemi comunicativi che non funzionano più. E' tempo di ricreare la vostra immagine sociale e di evitare soprattutto nel fine settimana delle esternazioni un po’ troppo belligeranti, non porterebbero molto bene.

Acquario

Nonostante sia una settimana con aspetti difficili, siete tra quelli che se la cavano meglio. Forse perdere il gioco complice del trigono di Venere potrebbe spaventare qualcuno, ma non certo voi ed i vostri eterni ghiacci di sangue freddo e di lucidità. Il cielo vi consentirà di mettervi più in contatto con le emozioni e di esternare con lucida consapevolezza sentimenti ancora non espressi. Ma non siate logorroici e cercate di non estendere troppo i discorsi e di impelagarvi in gineprai retorici che annoiano il partner o i pretendenti e al lavoro potrebbero farvi apparire un po’ pindarici. Le stelle vogliono una certa praticità ed esigono da voi un sistematico andazzo che programmi svolte importanti che stanno per arrivare. Dunque concentrazione, ritmo e vitalità !

Pesci

I segni d’acqua sono sicuramente i più favoriti in questa magica e complessa settimana che vi farà brillare. La bella Venere sarà in trigono, sembrerete in uno stato di grazia, continuano i favori delle stelle che vi renderanno molto felici in amore e nelle occasioni fortunate che vi si pareranno davanti. Dovete sapere che il grande Giove vostro ospite ha tantissimi bei significati positivi, uno di essi è “la grande fortuna”, mentre la bella Venere che avrete in trigono da questa settimana rappresenta “la piccola fortuna”. Che dirvi una vera e propria polizza assicurativa tutto compreso in amore e nell’espansione generale della vostra esistenza che promette sempre più di rendervi felici!

